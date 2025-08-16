Semenyo, do Bournemouth, agradece apoio após sofrer injúria na abertura da Premiere League

A- A+

O atacante Antoine Semenyo, do Bournemouth, se pronunciou neste sábado após ter sido alvo de injúria racial durante a estreia da equipe na Premiere League, em Anfield. O jogador de 25 anos, destacou a solidariedade recebida de companheiros, adversários e de toda a comunidade do futebol diante do episódio



O incidente ocorreu na primeira etapa da partida com o Liverpool, ainda com o placar zerado. Semenyo relatou a ofensa ao árbitro Anthony Taylor, que paralisou o jogo por alguns minutos para conversar com técnicos e capitães. Pouco depois, a polícia local retirou do estádio um torcedor de 47 anos, acusado de ser o autor da injúria. A identidade do suspeito foi confirmada e as autoridades abriram investigação por crime de ódio.



Em mensagem publicada nas redes sociais, o atacante ressaltou que a lembrança da noite em Anfield não ficará marcada apenas pela violência verbal sofrida, mas pela resposta imediata em sua defesa.]

"Não por causa das palavras de uma pessoa, mas porque toda a família do futebol se uniu. Recebi mensagens de apoio que me lembram por que amo este esporte", escreveu.

Semenyo também agradeceu aos colegas do Bournemouth, aos jogadores do Liverpool e à arbitragem pela postura diante da situação. "O futebol mostrou seu melhor lado quando mais importava", completou. Apesar do episódio, o atacante teve papel de destaque em campo ao marcar os dois gols da equipe na derrota por 4 a 2.



Após o intervalo, o sistema de som do estádio transmitiu um recado contra a discriminação, enquanto os companheiros de Semenyo o consolavam no gramado. Pouco depois, o jogador compartilhou novas mensagens de cunho racista recebidas nas redes sociais e desabafou: "Quando isso vai parar?".



O Liverpool, em nota oficial, condenou o episódio e reafirmou sua política de tolerância zero ao racismo, mas ressaltou que não comentará detalhes enquanto a investigação policial estiver em andamento. Já a Premier League declarou que dará total suporte ao atleta e aos clubes envolvidos.



O comandante da operação policial da partida, Kev Chatterton, afirmou que medidas rigorosas estão em análise. "Não toleramos crimes de ódio em nenhuma forma. Casos como esse terão como consequência a busca de ordens de banimento em parceria com os clubes", declarou.

