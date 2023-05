Semifinais da Copa da Alemanha têm "revanche" entre Freiburgo e Leipzig

A- A+

Sem os três primeiros colocados do campeonato alemão depois de Bayern Munique, Borussia Dortmund e Union Berlin terem sido eliminados nas quartas de final, as semifinais da Copa da Alemanha terão uma 'revanche' da final da última edição, entre Freiburg e Leipzig, como duelo de maior destaque.

Em maio de 2022, o RB Leipzig conseguiu erguer o primeiro título de sua curta história (o clube foi fundado em 2009) em Berlim após uma emocionante disputa de pênaltis contra o Freiburg.

Doze meses depois, as duas equipes se enfrentam em Brisgóvia, com o Freiburg esperando oferecer aos seus torcedores uma revanche para chegar à final no Estádio Olímpico em 3 de junho e ganhar impulso na reta final da Bundesliga.



Os jogadores comandados pelo técnico Christian Streich ocupam a quarta posição e mantêm uma vantagem de dois pontos sobre o Leipzig, faltando quatro rodadas para o fim da temporada. Quatro dias depois do confronto pela Copa da Alemanha, as duas equipes se reencontram no sábado, pela 31ª rodada do campeonato alemão.

Na outra semifinal, o mal posicionado Stuttgart, primeiro time fora da zona de rebaixamento na Bundesliga, recebe o Eintracht Frankfurt, que não vence desde o dia 4 de fevereiro mas que espera contar com o atacante francês Randal Kolo Muani, autor de uma dobradinha nas quartas de final contra o Union Berlin na vitória por 2 a 0, há um mês.

- Programação das semifinais da Copa da Alemanha, que serão disputadas entre terça-feira 2 e quarta-feira 3 de maio (horário de Brasília):

Terça-feira:

(15h45) Freiburg - RB Leipzig

Quarta-feira:

(15h45) Stuttgart - Eintracht Frankfurt

