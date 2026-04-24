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VÔLEI Semifinais da Superliga Feminina 2026 vão para o terceiro jogo; saiba tudo sobre os confrontos Sesc Flamengo, Praia Clube, Osasco e Minas disputam as semifinais. decisão será em 3 de maio

Os dois confrontos das semifinais da Superliga Feminina 2026 serão decididos no terceiro jogo. A série entre Sesc Flamengo e Praia Clube está empatada em 1 a 1, assim como o confronto entre Minas e Osasco. E os confrontos decisivos serão nesta sexta-feira: às 18h30 jogam Minas e Osasco, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (com SporTV2). E Flamengo e Praia Clube se enfrentam às 21 horas, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (com SporTV2).







Pela primeira vez desde a adoção do atual regulamento da Superliga Feminina, na temporada 2018/2019, as duas semifinais serão decididas no terceiro jogo.

Nas últimas seis edições, apenas três séries de semifinal chegaram ao terceiro confronto. Em 2021/2022, o Praia Clube buscou a virada diante do Sesc Flamengo, cenário que se repetiu na temporada seguinte.

Na última edição, o Osasco também avançou de virada à final ao vencer o Minas. Assim, dentro do formato atual da Superliga Feminina, a equipe que venceu o segundo jogo, após perder o primeiro, garantiu a classificação no terceiro duelo em todas as ocasiões.

Atual temporada

No atual duelo entre cariocas e mineiras, o Praia Clube venceu o primeiro jogo em Uberlândia por 3 a 0, mas foi derrotado por 3 a 2 no Rio de Janeiro. O Flamengo salvou quatro match-points no tie-break da segunda partida para forçar o jogo de desempate.

Dono da melhor campanha na fase inicial da Superliga Feminina, o Flamengo tem a vantagem de jogar como mandante na partida de desempate.

No embate entre Minas e Osasco, as paulistas venceram o primeiro jogo em Belo Horizonte por 3 a 1 e tiveram a chance de fechar a série em casa, mas foram derrotadas por 3 a 0.

Agora, o Minas, dono da segunda melhor campanha da fase inicial, levará o duelo novamente para casa.

O jogo marcará despedidas: destaque da partida do empate, Julia Kudiess, a melhor em quadra com 13 pontos, deixará o Minas para se transferir para a Itália na próxima temporada. Do outro lado, no Osasco, a líbero Camila Brait deve se aposentar das quadras.



Julia Kudiess deixará o Minas na próxima temporada. Foto: Hedgard Moraes/MTC



A final da da Superliga Feminina 2026 será realizada em jogo único. E o duelo ocorrerá no dia 3 de maio, domingo, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Os ingressos estão esgotados.

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