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Copa do Mundo Senadora diz que frase racista é comum no Paraguai e ameaça Mbappé: "Já prendemos Ronaldinho" Celeste Amarilla usou suas redes sociais para atacar o jogador após a França eliminar o Paraguai

Enquanto o governo do Paraguai e muitas autoridades tentam defender o país das falas racistas da senadora Celeste Amarilla contra Mbappé, astro da França, a magistrada resolveu atirar mais gasolina no fogo. Em coletiva, ela esquentou ainda mais a polêmica ao cobrar um pedido de desculpas do jogador sob ameaça de processo. Ainda destacou que "já prenderam Ronaldinho".

"Venho de uma geração onde chamar alguém de 'pequeno negro de merda' era comum", justificou sua fala discriminatória e extremamente infeliz a senadora. Ela ainda acusou a Fifa de estar orquestrando "uma plano perverso", contra ela. "A Fifa está por trás."

"Eu diria para ele (Mbappé) tomar cuidado com os paraguaios, já colocamos Ronaldinho na prisão por corrupção. Quem é você para me chamar de indigna ou desprezível se nem me conhece? Violência pura e simples. Violência política contra uma mulher que chegou onde está pelo voto popular de seu povo", disparou Celeste.

"Você está desprezando o gênero, ofendendo as mulheres. Eu não ataquei sua cor de pele nem suas preferências. Não ataque meu status de mulher e política. Retire sua declaração, honre sua cidadania francesa e peças desculpas a mim. Caso contrário, posso iniciar uma ação legal por violência de gênero", ameaçou.

Celeste usou suas redes sociais para atacar o jogador após a França eliminar o Paraguai. A política chamou Mbappé de "camaronês colonizado que finge ser francês", disse que o atacante não sabe escrever e, pior ainda, que "cresceu chupando cocos e ouvindo chimpanzés." A parlamentar ainda cobrou uma reação agressiva do goleiro Orlando Gill contra o adversário por uma possível provocação na hora do gol de pênalti. E lamentou a falta de "tapa bem dado" ao apito final.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) reprovou a atitude já na segunda-feira. "As declarações racistas da senadora paraguaia Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé são totalmente repugnantes e inaceitáveis. Como se pode proferir um discurso desses? Essas declarações são criminosas e condenáveis", reprovou a FFF. "Elas devem ser processadas aqui como em qualquer outro lugar. A FFF está procedendo a uma denúncia ao Ministério Público para fins de persecução judicial", continuou a entidade.

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