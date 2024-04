A- A+

Investigação Senadores pedem para PF investigar acusação de Textor sobre manipulação de resultados no Brasileirão Após envio do pedido, Polícia Federal vai decidir se vai instaurar a investigação

Senadores enviaram um pedido à Polícia Federal para que seja aberta uma investigação sobre as denúncias do dono da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, John Textor, de uma suposta manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro de 2023.

O pedido de abertura de investigação não tem caráter obrigatório, ou seja, a decisão final de instaurar uma apuração cabe ao diretor da PF, Andrei Rodrigues.

O empresário americano John Textor usou seu site nesta terça-feira (2) para afirmar que dois jogos do Palmeiras foram manipulados em 2022 e 2023. Textor não apresentou provas e disse que a denúncia é baseada em conclusões de "experts e inteligência artificial".

As denúncias já são alvo de investigação na Justiça Desportiva. No entanto, o empresário até agora ignorou os pedidos pela apresentação de provas e alega que só entregará o as evidências ao Ministério Público Federal (MPF).

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) anunciou o envio do pedido à PF nesta terça, em sessão no Senado. O documento também foi assinado pelos senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Carlos Portinho (PL-RJ).

"Enviei à Polícia Federal, ao diretor Andrei que convoque esse cidadão americano, que mora no Rio de Janeiro, dono do Botafogo do Rio, em 24 horas, que ele venha a Brasília, e que exija que ele traga as provas e as gravações", disse Kajuru em plenário.

Kajuru classificou as falas do dono do Botafogo como irresponsáveis. Segundo ele, Textor deve ser preso, caso as denúncias não sejam comprovadas.

"Para mim, se ele não trouxer as provas e as gravações, ele teria que ser preso aqui amanhã", afirmou.

No pedido, os senadores dizem que a PF é a instituição mais adequada para conduzir as investigações e garantir a transparência da apuração.

"Ressalto que a credibilidade e a lisura do futebol brasileiro estão em jogo, bem com a confiança da sociedade nas instituições responsáveis por zelar pela justiça e pela integridade do nosso país", diz o documento.

Procurada, a SAF do Botafogo não se manifestou sobre o pedido de abertura de investigação.

