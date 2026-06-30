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copa 2026 Senegal e Bélgica afinam pontaria para duelo valendo vaga nas oitavas da Copa Os 'Leões de Teranga' podem enfrentar a Bélgica sem o goleiro Edouard Mendy, lesionado e substituído contra o Iraque por Mory Diaw

O senegalês Sadio Mané e o belga Jérémy Doku, dois dos principais trunfos de suas seleções, não mostraram todo o seu poder ofensivo nesta Copa do Mundo e deverão afinar a pontaria antes de se enfrentarem na fase de 16-avos de final nesta quarta-feira (1º), em Seattle.

Com sete gols em 45 partidas pela seleção, Doku chegou à equipe belga cercado de grandes expectativas, após uma boa temporada no Campeonato Inglês com o Manchester City. Uma infecção respiratória, porém, atrapalhou seu torneio.

Primeiro, o atacante de 24 anos teve uma atuação apagada contra o Egito (1 a 1) e depois ficou fora da partida contra o Irã (0 a 0) por viajar a Londres para estar com a esposa, que deu à luz um menino.

A autorização da federação belga para esta viagem gerou polêmica, depois que o zagueiro norueguês Leo Ostigard optou por permanecer com seus companheiros nos Estados Unidos e acompanhou o parto da esposa por chamada de vídeo.

Em seu retorno, o atacante foi titular contra a Nova Zelândia, mas foi substituído na tranquila vitória dos 'Diabos Vermelhos' (5 a 1).

A imprensa belga espera agora que, livre de seus problemas de saúde, ele possa mostrar todo o seu talento diante de Senegal.

Mané, de 34 anos, disputa seu último grande torneio internacional com a seleção senegalesa.

Em sua competição anterior, a Copa Africana de Nações, conquistou o título em campo, mas o perdeu posteriormente nos tribunais para o Marrocos, já que os senegaleses foram punidos por deixar o gramado durante a final em protesto por um pênalti marcado contra eles.

O ex-atacante do Liverpool, que se transferiu para o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, foi titular, mas não marcou nos três jogos da fase de grupos contra França (derrota por 3 a 1), Noruega (derrota por 3 a 2) e Iraque (5 a 0).

Mas influenciou o jogo, com uma assistência para Ismaïla Sarr contra os noruegueses.

"Exemplo"

O técnico de Senegal, Pape Thiaw, reforça sua confiança nele. "Ele faz coisas extraordinárias, joga para o coletivo, tem impacto, é o líder técnico desta equipe e também nos ajuda defensivamente", disse após a partida contra o Iraque.

Mané, que em junho se tornou o quarto maior artilheiro africano do século XXI, "é um exemplo para o futebol africano e mundial. Sabemos o quanto ele está comprometido com esta equipe e que vai entregar tudo", acrescentou.

Os 'Leões de Teranga' podem enfrentar a Bélgica sem o goleiro Edouard Mendy, lesionado e substituído contra o Iraque por Mory Diaw.

Também estará sob os holofotes a atuação do capitão Kalidou Koulibaly, após dois erros que custaram um gol contra a Noruega.

Do lado belga, Romelu Lukaku aceitou seu papel de reserva, o que não o impediu de marcar um gol contra a Nova Zelândia.

"Treino, trabalho e estou feliz por estar aqui", declarou na segunda-feira após se tornar o maior artilheiro belga na história das Copas do Mundo, à frente de Marc Wilmots.

O técnico Rudi Garcia prestou homenagem aos seus líderes — Leandro Trossard, Lukaku e Kevin De Bruyne —, muito criticados após a partida contra o Irã.

"Eu não gostei que os chamassem de 'velhos' e eles responderam", declarou.

Além do gol de Lukaku, De Bruyne marcou um e deu uma assistência, enquanto Trossard balançou a rede duas vezes.

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