Senegal e Cabo Verde garantem vagas nas oitavas da Copa Africana

O atual campeão Senegal e a surpreendente seleção de Cabo Verde se classificaram nesta sexta-feira (19) para as oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN), na Costa do Marfim, depois de vencerem seus respectivos jogos da segunda rodada da fase de grupos.

Os senegaleses fizeram um duelo empolgante contra Camarões, a quem derrotaram por 3x1 em Yamoussoukro.

Já haviam se passado 34 anos desde a última vez em que Senegal venceu Camarões na CAN, mas desta vez a seleção comandada por Aliou Cissé foi muito melhor que o adversário em campo e traduziu essa superioridade em gols, marcados por Ismaila Sarr (16 minutos), Habib Diallo (71') e Sadio Mané já nos acréscimos (90'+5).

Aos 83 minutos de jogo, Jean-Charles Castelletto chegou a diminuir provisoriamente para os camaroneses.

Senegal soma 6 pontos em duas rodadas e lidera o grupo C, no qual Camarões, que em seu primeiro jogo empatou em 1x1 com a Guiné, tem apenas um ponto.

Guiné (1 ponto) e Gâmbia (sem pontos) disputam nesta sexta-feira (19) o último jogo do dia na CAN.

No grupo B, Cabo Verde deu um show ao vencer Moçambique por 3x0 e também garantir de forma antecipada a classificação para as oitavas de final.

Um dos gols da partida desta sexta-feira foi espetacular. Bebé, jogador do espanhol Rayo Vallecano, disparou de uma distância de quarenta metros e mandou a bola para o fundo da rede.

Os cabo-verdianos haviam surpreendido Gana na primeira rodada, vencendo por 2x1 e nesta sexta confirmaram o seu potencial. Eles lutam agora para repetir, ou talvez até superar, a façanha da geração de 2013, que chegou às quartas de final, o melhor resultado do país numa Copa Africana.

Na classificação dos grupos, Cabo Verde garantiu a liderança ao chegar aos 6 pontos, à frente do Egito (2º, 2 pontos), que na quinta-feira empatou em 2x2 com Gana (3ª, 1 ponto), num jogo em que o astro Mohamed Salah se lesionou.

Moçambique, que conseguiu empatar na estreia contra os egípcios, permanece com um ponto, como último colocado do grupo.

