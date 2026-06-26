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Copa do Mundo Senegal aproveita expulsão, goleia o Iraque e mantém vivo o sonho na Copa do Mundo O resultado encerra a participação dos Leões da Teranga no Grupo I com três pontos e saldo positivo de dois gols

Senegal fez o que precisava na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Pressionada após as derrotas para França e Noruega, a seleção africana não apenas venceu, como construiu uma goleada por 5 a 0 sobre o Iraque, nesta sexta-feira, no BMO Field, em Toronto, para seguir com chances de classificação à segunda fase. Agora, a equipe depende dos resultados dos demais grupos para confirmar uma vaga entre os melhores terceiros colocados.

O resultado encerra a participação de Senegal no Grupo I com três pontos e saldo positivo de dois gols, fator que pode ser decisivo na disputa pelas vagas remanescentes do mata-mata. A França confirmou a liderança da chave com nove pontos, seguida pela Noruega, com seis. Já o Iraque deixa a competição sem pontuar nas três partidas disputadas.

Depois de chegar ao torneio como uma das principais forças do futebol africano, ao lado de Marrocos, Senegal viu o cenário se complicar ao perder os dois primeiros compromissos da fase de grupos. A necessidade de uma vitória por boa margem transformou o duelo contra os iraquianos em uma decisão. A equipe correspondeu desde os primeiros minutos, aproveitou a vantagem numérica ainda no primeiro tempo e conseguiu o saldo de gols que buscava.

Os destaques da partida foram Pape Gueye e Ismaila Sarr. O volante do Villarreal saiu do banco de reservas para marcar dois gols, enquanto Sarr participou diretamente da construção da vitória ao marcar um e dar assistência. Principal referência da seleção, Sadio Mané não balançou as redes, mas foi decisivo ao provocar a expulsão que mudou o rumo do confronto.

A partida começou da melhor maneira para Senegal. Logo aos três minutos, Diarra recebeu pela direita e cruzou na medida para Seck, que cabeceou firme para abrir o placar. O cenário ficou ainda mais favorável aos 12, quando Sulaka derrubou Mané em lance claro de oportunidade de gol. Após revisão do VAR, o zagueiro recebeu cartão vermelho direto, deixando o Iraque com um jogador a menos durante praticamente toda a partida.

Mesmo controlando as ações, Senegal encontrou dificuldades para ampliar antes do intervalo diante da forte postura defensiva dos iraquianos. A pressão, no entanto, foi recompensada no segundo tempo. Aos dez minutos, Camara venceu a disputa no meio-campo, invadiu a área e encontrou Ismaila Sarr, que apareceu livre para marcar o segundo.

A goleada ganhou forma pouco depois. Aos 13, Pape Gueye, que havia acabado de entrar, recebeu na entrada da área, dominou e acertou um chute colocado para fazer um belo gol. Aos 25, o volante voltou a aparecer livre na pequena área para completar o cruzamento de Jakobs e marcar o quarto de Senegal.

Já aos 36, Ndiaye avançou pelo meio sem ser pressionado e acertou um forte chute de longa distância para fechar o placar em Toronto e manter viva a esperança senegalesa de seguir na Copa do Mundo.



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