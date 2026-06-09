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Futebol Internacional

Senegal passa por forte esquema de segurança ao desembarcar nos EUA para a Copa do Mundo

Jogadores e integrantes da comissão técnica foram submetidos a uma série de inspeções realizadas pelas autoridades

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Senegal está no Grupo I da Copa do Mundo, ao lado de França, Noruega e IraqueSenegal está no Grupo I da Copa do Mundo, ao lado de França, Noruega e Iraque - Foto: Jung Yeon-je / AFP

A seleção de Senegal enfrentou um rigoroso protocolo de segurança ao desembarcar nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Assim como ocorreu com a delegação do Uzbequistão nos últimos dias, jogadores e integrantes da comissão técnica foram submetidos a uma série de inspeções realizadas pelas autoridades norte-americanas.

Debaixo de forte calor, os senegaleses passaram por detectores de metal, tiveram bagagens vistoriadas e precisaram retirar os calçados durante o processo de entrada no país.

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O procedimento chamou a atenção pela intensidade e pelo tempo gasto até a liberação completa da delegação, ainda na pista de pouso.

Situação semelhante também foi enfrentada por membros da seleção do Iraque, que relataram protocolos rigorosos durante a chegada aos Estados Unidos para o torneio.

Senegal está no Grupo I da Copa do Mundo, ao lado de França, Noruega e Iraque. A equipe africana fará sua estreia no próximo dia 16, diante da seleção francesa, em New Jersey.

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