Senegal vence Mali e avança às semifinais da Copa Africana de Nações

O Senegal se classificou para as semifinais da Copa Africana de Nações ao vencer o Mali por 1 a 0, em partida disputada nesta sexta-feira (9) em Tânger, no Marrocos.

Os ‘Leões de Teranga’, campeões africanos de 2021 são um dos favoritos ao título, terão pela frente, na quarta-feira, a Costa do Marfim, atual campeã, ou o Egito, que se enfrenta no sábado.

O atacante Iliman Ndiaye marcou o gol da vitória da seleção senegalesa aos 27 minutos e os malineses ficaram com um jogador a menos com a expulsão do meio-campista e o capitão Yves Bissouma nos acréscimos do primeiro tempo ao cometer uma falta em Idrissa Gana Gueye (45'+3). Foi o terceiro cartão vermelho recebido por Mali no torneio.

- Falha de Diarra -

Mali foi prejudicado no gol por um erro de outro jogador fundamental da equipe, o goleiro Djigui Diarra, que permitiu que um cruzamento de Krépin Diatta passasse por baixo do seu corpo, sendo aproveitado por Ilimane Ndiaye, ex-jogador do Olympique de Marselha.

Nesse lance, o jogador do Mônaco, que atua como lateral-direito na seleção senegalesa, mostrou sua capacidade de decisão, após receber a bola de Ndiaye.

O goleiro do clube tanzaniano Young Africans, no entanto, se recuperou em seguida, fazendo defesas espetaculares em tentativas de Sadio Mané (66' e 90'+6) e Pathé Ciss (67' e 76'). Ele também desviou um chute de Malick Diouf para a travessão nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1) e outro de Lamine Camara para a travessão (90'+2), mas o prejuízo já estava feito.

Com um a menos e em defesa no cartaz, os malianos tiveram que mudar sua estratégia e tentar ataques mais estruturados, em vez de depender apenas dos contra-ataques, como inicialmente.

No entanto, o transtorno incomodava a defesa senegalesa, que mais uma vez foi liderado pelo capitão Kalidou Koulibaly. O zagueiro fez um retorno triunfal em sua 101ª partida pela seleção de seu país, após cumprir suspensão.

O goleiro Edouard Mendy, um dos jogadores com mais de 30 anos na seleção do Senegal, ao lado de Mané e Gana Gueye, fez uma defesa crucial no lance mais perigoso dos malianos, defendendo um chute de Abdoulaye Diaby (57').

Sem serem seriamente ameaçados depois disso, o Senegal, que enfrentará a França em sua primeira partida da Copa do Mundo de 2026, em 16 de junho, conseguiu segurar o resultado, apesar da pressão final da equipe do Mali, que jogouva com um jogador a menos.

