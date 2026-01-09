Sex, 09 de Janeiro

Copa Africana

Senegal vence Mali e avança às semifinais da Copa Africana de Nações

Os 'Leões de Teranga', campeões africanos de 2021 e um dos favoritos ao título, terão pela frente, na quarta-feira, a Costa do Marfim, atual campeã, ou o Egito, que se enfrenta no sábado

Os 'Leões de Teranga', campeões africanos de 2021 são um dos favoritos ao títuloOs 'Leões de Teranga', campeões africanos de 2021 são um dos favoritos ao título - Foto: Reprodução/@footballsenegal

O Senegal se classificou para as semifinais da Copa Africana de Nações ao vencer o Mali por 1 a 0, em partida disputada nesta sexta-feira (9) em Tânger, no Marrocos.

Os ‘Leões de Teranga’, campeões africanos de 2021 são um dos favoritos ao título, terão pela frente, na quarta-feira, a Costa do Marfim, atual campeã, ou o Egito, que se enfrenta no sábado.

O atacante Iliman Ndiaye marcou o gol da vitória da seleção senegalesa aos 27 minutos e os malineses ficaram com um jogador a menos com a expulsão do meio-campista e o capitão Yves Bissouma nos acréscimos do primeiro tempo ao cometer uma falta em Idrissa Gana Gueye (45'+3). Foi o terceiro cartão vermelho recebido por Mali no torneio.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Cheikh Foot (@cheiikh_footstyle)

- Falha de Diarra -

Mali foi prejudicado no gol por um erro de outro jogador fundamental da equipe, o goleiro Djigui Diarra, que permitiu que um cruzamento de Krépin Diatta passasse por baixo do seu corpo, sendo aproveitado por Ilimane Ndiaye, ex-jogador do Olympique de Marselha.

Nesse lance, o jogador do Mônaco, que atua como lateral-direito na seleção senegalesa, mostrou sua capacidade de decisão, após receber a bola de Ndiaye.

O goleiro do clube tanzaniano Young Africans, no entanto, se recuperou em seguida, fazendo defesas espetaculares em tentativas de Sadio Mané (66' e 90'+6) e Pathé Ciss (67' e 76'). Ele também desviou um chute de Malick Diouf para a travessão nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1) e outro de Lamine Camara para a travessão (90'+2), mas o prejuízo já estava feito.

Com um a menos e em defesa no cartaz, os malianos tiveram que mudar sua estratégia e tentar ataques mais estruturados, em vez de depender apenas dos contra-ataques, como inicialmente.

No entanto, o transtorno incomodava a defesa senegalesa, que mais uma vez foi liderado pelo capitão Kalidou Koulibaly. O zagueiro fez um retorno triunfal em sua 101ª partida pela seleção de seu país, após cumprir suspensão.

O goleiro Edouard Mendy, um dos jogadores com mais de 30 anos na seleção do Senegal, ao lado de Mané e Gana Gueye, fez uma defesa crucial no lance mais perigoso dos malianos, defendendo um chute de Abdoulaye Diaby (57').

Sem serem seriamente ameaçados depois disso, o Senegal, que enfrentará a França em sua primeira partida da Copa do Mundo de 2026, em 16 de junho, conseguiu segurar o resultado, apesar da pressão final da equipe do Mali, que jogouva com um jogador a menos.

