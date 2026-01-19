A- A+

COPA AFRICANA DE NAÇÕES Senegal vence Marrocos na prorrogação e conquista Copa Africana pela segunda vez Sob uma forte chuva, o meio-campista Pape Gueye marcou o gol da vitória para os 'Leões de Teranga' no início do tempo extra

O Senegal conquistou a Copa Africana de Nações pela segunda vez em sua história, ao derrotar o anfitrião Marrocos por 1 a 0 na prorrogação, nO domingo (18), em uma final marcada por incidentes no Estádio Príncipe Moulay Abdallah, em Rabat.

Sob uma forte chuva, o meio-campista Pape Gueye marcou o gol da vitória para os 'Leões de Teranga' no início do tempo extra, aos 94 minutos, com uma bomba de pé esquerdo no ângulo.

Antes disso, nos acréscimos (90'+13), Brahim Díaz havia perdido um penálti controverso nos acréscimos, que causou a interrupção do jogo por cerca de dez minutos e até mesmo uma breve saída de campo dos jogadores senegaleses, indignados com a decisão do árbitro.

"Parabéns ao Senegal, embora a imagem que demos ao mundo do futebol africano, com tudo o que aconteceu, seja triste", lamentou o treinador da seleção marroquina, Walid Regragui.



Máxima tensão

Torcedores senegaleses chegaram a tentar invadir o campo naquele momento, enquanto na tribuna de imprensa também houve discussões e tensão entre jornalistas dos dois países finalistas.

Pouco antes, aos 90+2 minutos, o Senegal teve um gol de Ismaïla Sarr anulado devido a uma falta duvidosa cometida por seu companheiro de equipe Abdoulaye Seck em Achraf Hakimi.

Liderado pelo astro Sadio Mané, o Senegal acabou decidindo voltar a campo para que a partida pudesse ser concluída, e Brahim Díaz, que teve a chance de dar o título à seleção da casa, cobrou o pênalti com uma 'cavadinha' fraca que o goleiro Edouard Mendy defendeu com extrema facilidade.

O jogador do Real Madrid, artilheiro do torneio com cinco gols, ficou à beira das lágrimas, enquanto o Senegal se dividia entre a euforia e a incredulidade.

Pape Gueye comemora gol na final da CAN | Foto: Paul Ellis/AFP

Pape Gueye, herói da noite

Nesse clima dramático, começou a prorrogação, e os senegaleses aproveitaram a oportunidade: em um contra-ataque perfeitamente executado, Pape Gueye avançou, entrou na área e desferiu um chute potente no ângulo, sem chances para Yassine Bounou 'Bono', que até então havia sofrido apenas um gol em todo o torneio.

O próprio Bono manteve sua equipe no jogo durante os noventa minutos regulamentares com algumas defesas impressionantes, especialmente em tentativas de Pape Gueye, que foi eleito o melhor jogador da partida.

"Demos tudo de nós, não desistimos. Foi uma partida muito difícil, mas estávamos determinados a vencer aqui, neste belo país, que tem torcedores incríveis. O Senegal é campeão da África, estamos felizes!", declarou Gueye ao canal de televisão francês M6.

Isso foi suficiente, já que o placar permaneceu inalterado no restante da prorrogação, e os 'Leões de Teranga' conquistaram assim o seu segundo título da Copa Africana de Nações, depois da edição de 2021 (que foi adiada para 2022 devido à pandemia de covid-19).

Para Marrocos, semifinalista na última Copa do Mundo, a decepção é imensa diante de sua torcida.

A seleção marroquina não conseguiu encerrar um longo jejum de 50 anos, depois da última conquista da CAN, em 1976.

Torcedores lotaram o Estádio Príncipe Moulay Abdallah, em Rabat, para a final, mas a seleção da casa terminou com o vice-campeonato | Foto: Paul Ellis/AFP

Decepção nacional

O Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, numa noite chuvosa, testemunhou a tão esperada festa marroquina se transformar numa tragédia nacional e num triunfo senegalês.

Até então, todo o torneio havia sido um sucesso para Marrocos, que se orgulhava da sua capacidade de organização, da qualidade dos gramados e de ter realizado um torneio próximo dos padrões europeus, ao contrário das edições anteriores.

Isso serviu como um forte aval, a apenas quatro anos e meio de Marrocos co-organizar a Copa do Mundo de 2030, juntamente com Espanha e Portugal.

Com 121 gols, esta Copa Africana de Nações foi também a mais prolífica da história. E o último desses gols, marcado por Gueye sob a chuva em Rabat, ficará para sempre na história por ter decidido uma das finais mais dramáticas dos últimos tempos.

