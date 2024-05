A- A+

AYRTON SENNA Senna 30 anos: Namoros com celebridades e amizades com famosos; relembre a vida do piloto brasileiro Apesar de ter grande parte do reconhecimento pela carreira na Fórmula 1, Ayrton Senna teve uma vida bem ativa longe das pistas

Antes de morrer, há exatos 30 anos atrás, no acidente fatal do Grande Prêmio de San Marino, na Itália, Ayrton Senna deixou sua marca nas mais de 10 temporadas que disputou da Fórmula 1. Apesar de ser conhecido como um dos maiores pilotos da história da competição, a figura de Senna ia muito além das pistas. O tricampeão mundial era um "queridinho" dos famosos, possuía negócios próprios e ainda engatou namoro com alguma celebridades.

Queridinho dos famosos

Durante a sua carreira, Senna sempre foi um atleta bem midiático. Apadrinhado pelo apresentador Galvão Bueno, foi o primeiro piloto que permitiu a instalação de uma câmera em miniatura de uma emissora de televisão em seu carro. Hoje, a prática é bastante usada para que os espectadores consigam assistir a corrida também de uma perspectiva de quem está no volante.

A popularidade de Ayrton Senna ultrapassava fronteiras. Em 1993, o piloto fez uma aparição no show da cantora Tina Turner, durante sua turnê na Austrália. A norte-americana ficou tão feliz com a aparição dele, que o convidou para ao palco e expressou toda sua admiração pelo brasileiro. Ele havia vencido o GP local, no circuito de Adelaide.

Relacionamentos

Ayrton Senna só foi casado por oito meses de sua vida, com Liliane Vasconcellos. Os dois eram amigos de infância e se tornaram um casal durante a adolescência, vivida no Jardim Tremembé, em São Paulo. Eles não tinham uma má relação. No entanto, o foco extremo nas corridas foi fator fundamental para o rompimento.



Mesmo sem ter casado, a relação de Senna que ficou mais conhecida foi com a atriz, apresentadora, cantora, empresária e ex-modelo, Xuxa Meneghel. O namoro dos dois começou em 1988 e logo já caiu nas graças dos brasileiros. Considerada a maior paixão do piloto, pela própria ex-mulher dele, o tricampeão mundial passava cada minuto que tinha livre das corridas com Xuxa. O relacionamento durou quase três anos, até que conflito de agenda dos dois impediu que o mesmo continuasse.

Além de Xuxa, Ayrton Senna também se relacionou com mais uma figura famosa: Adriane Galisteu. O piloto a conheceu quando trabalhava como grid girl, em 1993. Apesar de já ser relativamente conhecida na juventude, a apresentadora, atriz e modelo só foi virar, de fato, uma celebridade com o namoro. Os dois demoraram para terem a relação exposta, mas quando aconteceu se tornou um verdadeira furacão midiático. Eles estavam juntos quando o acidente fatal aconteceu e Senna acabou falecendo.

