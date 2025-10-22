A- A+

Futebol Sensação da Série A 2025, Mirassol tem Reinaldo e mais atletas ex-Sport; confira Equipe paulista está na quarta posição do torneio e parte do triunfo se deve a nomes que passaram pelo time rubro-negro no passado, como é o caso do lateral-esquerdo

Ter menos investimentos do que os adversários e, ainda assim, brigar por uma vaga em uma competição internacional. Esse era o objetivo do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro 2025, mas quem tem feito do sonho uma realidade é o Mirassol. Atual quarto colocado do torneio, a equipe enfrenta os pernambucanos no próximo sábado (25), na Ilha do Retiro, e parte do sucesso do elenco paulista deve-se à colaboração de alguns ex-atletas rubro-negros.





Reinaldo

Artilheiro do Mirassol na Série A, com 11 gols, o lateral-esquerdo Reinaldo, de 36 anos, passou pelo Sport entre os anos de 2012 e 2013, antes de se transferir para o São Paulo. Foram 51 jogos pelo Leão e quatro bolas na rede.

No jogo do primeiro turno, entre Mirassol e Sport, em São Paulo, Reinaldo fez valer a “lei do ex” e marcou o gol que garantiu a vitória por 1x0. Neste ano, o lateral-esquerdo ultrapassou a marca de 400 partidas no Brasileirão, ocupando a 11ª posição na lista de atletas que mais disputaram o torneio desde o atual formato de pontos corridos, iniciado em 2003.

Na outra lateral, a direita, o velho conhecido é Lucas Ramon, de 31 anos. O jogador vestiu a camisa rubro-negra no ano passado, disputando apenas sete partidas. O pouco aproveitamento no clube fez o atleta pedir para sair minutos antes de o time entrar em campo para disputar o Clássico dos Clássicos diante do Náutico, na Arena de Pernambuco, no dia 20 de março, pela Copa do Nordeste. O duelo terminou empatado em 2x2.

Formado nas divisões de base do Sport, o meia Neto Moura, de 29 anos, jogou no clube entre os anos de 2014 a 2018, com um empréstimo ao América-MG no meio do período, em 2017.

Pelo Sport, Neto Moura foi bicampeão pernambucano (2014 e 2017) e campeão da Copa do Nordeste (2014). Ao todo, fez 93 partidas e marcou quatro gols pelo clube.

O meia Gabriel, de 35 anos, passou pelo Sport em 2018, com seis gols em 47 jogos. A saída do atleta foi conturbada por conta de atrasos salariais que fizeram o Leão perder três pontos no Brasileirão da época.

Ex-Santa

Outros dois jogadores do elenco do Mirassol não passaram pelo Sport, mas conhecem bem Pernambuco após vestirem a camisa do Santa Cruz. O atacante Negueba, de 25 anos, passou pela Cobra Coral em 2020, mas sem destaque, ficando em branco nas oito partidas que fez. No Mirassol, porém, ele se tornou o atleta com mais partidas na história do clube, com mais de 150 participações.

Nascido no Recife, o zagueiro João Victor jogou na base do Santa Cruz e defende o Mirassol desde o ano passado, sendo um dos principais nomes do setor defensivo.

