NÁUTICO Sensação do Náutico no ano, Kayon sofre ruptura ligamentar no joelho e está fora da temporada 2023 O jovem de 18 anos, cria da base do Timbu, vai passar por cirurgia no joelho direito e não atua mais este ano pelo time alvirrubro

Um dos nomes do Náutico nesta temporada 2023, o atacante Kayon, cria da base alvirrubra, vai passar por uma cirurgia ligamentar no joelho direito e fica de fora da temporada do time de Rosa e Silva. Ele fez um exame de imagem na última quarta-feira (3), que confirmou o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Kayon sofreu a lesão logo aos oito minutos do primeiro tempo no jogo de estreia do Náutico na série C, contra o Manaus na última terça-feira (2), e saiu de campo chorando bastante. O atleta precisará passar por cirurgia e só voltará aos gramados em aproximadamente sete meses, o que deixa ele fora da temporada do Timbu.

Essa é a primera temporada profissional do jovem de 18 anos. Ao todo são 24 jogos, contando com três gols e cinco assistências, sendo um dos expoentes pelo lado direito de ataque do Timbu.

