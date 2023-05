A- A+

Manipulação de resultados "Sentei a botina no Juba", diz jogador investigado em esquema de manipulação de apostas Fernando Neto atuava no Operário na temporada passada e teve conversas com o zagueiro do Santos Eduardo Bauermann divulgadas em mais uma etapa da Operação Penalidade Máxima

Em mais um desdobramento da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, que investiga um esquema de manipulação de apostas esportivas, foi revelada uma conversa do zagueiro do Santos, Eduardo Bauermann, com o também jogador Fernando Neto. Nas mensagens, divulgadas pelo site GE, o ex-jogador do Operário-PR afirma que recebeu o cartão amarelo após falta em Luciano Juba, do Sport.

Fernando Neto procurou Bauermann com uma proposta de R$ 60 mill para tomar um cartão amarelo. No entanto, o zagueiro do Santos recusou. Após a negativa, Fernando contou que participou do combinado com os manipuladores e "sentou a botina no Juba".

A partida investigada aconteceu em outubro do ano passado, na reta final da Série B. O Sport venceu por 5 a 1 e aos 40 minutos do primeiro tempo Fernando Neto deu a entrada no jogador rubro-negro.

Confira um trecho da conversa divulgada entre Fernando e Bauermann:

Fernando: "E aí, mano. Bom dia. Como está?"

Bauermann: "E aí, meu querido. Bom dia. Tudo na paz e contigo?"

F: 'Bem também, graças a Deus. Sei que você já está rico kkkk, mas vou direto ao ponto. Quer ganhar um bichinho no próximo jogo? Só precisa tomar um amarelo no primeiro. Mais fácil que daquela vez"

B: "kkkk, quanto o cara paga?"

F: "Ele está pagando 60 (mil), mano. Eu fiz contra o Sport, sentei a botina no Juba. Tem mais dois jogos, né? Você está com quantos cartões?"

B: "Estou zerado, kkkk. Voltei há pouco de suspensão"

F: "Que beleza, eu fui achar isso só agora no último jogo. Oh raiva. Se você aceitar, mano, posso falar com o cara dos dois jogos. O cara é ponta firme"

B: "Irmão, de verdade, muito obrigado pela oferta, mas vou ter que recusar, falei para mim mesmo que não ia mais me envolver nessas paradas aí, ano passado fui fazer isso e até brigar no jogo eu briguei. E o juiz não me de cartão, deu cartão para o cara errado na verdade, aí deu maior m*** por não ter conseguido fazer, então dessa vez eu vou ficar te devendo, irmão".

F: "Caraca, amarelo você não conseguiu. É fácil demais kkkk. Mas valeu, mano. Tamo junto. Se você mudar de ideia até o dia do jogo, eu te mando mensagem para ver. O jogo é fora de casa, né?"

B: "Mano, só no Brasileirão esse ano tomei 6 (cartões) sem intenção kkkk ano passado, quando fui fazer por querer, não consegui. Mas beleza, irmão".

O zagueiro Eduardo Bauermann foi afastado das atividades com o elenco profissional do Santos na última terça-feira (9). O Peixe alegou que não tolera desvios de conduta e de ética.". Confira nota:

"O Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauermman foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional, a partir desta terça-feira (9), diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás. O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé. O Clube aguardará se a Justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado à preservar a instituição. O Santos FC não tolera desvios de conduta e de ética."

O São Bernardo se posicionou na segunda-feira (8) sobre a situação de Fernando Neto, contratado nesta temporada.

"Sobre matéria veiculada pela Revista Veja, nesta segunda (08 de maio), o São Bernardo FC esclarece que, aguarda das autoridades informações concretas, pois a investigação e apuração de fatos relativos a denúncia de manipulação do mercado de apostas está sob segredo de Justiça. 'Temos a obrigação de entender se houve realmente algo relativo ao atleta Fernando Neto, que foi contratado pelo São Bernardo, somente neste ano e a denúncia da revista fala em um jogo na temporada passada, quando o jogador atuava em outro clube', destaca o executivo de futebol do clube Lucas Andrino. 'Neste momento o que temos são informações veiculadas na imprensa e lógico temos a obrigação de entender o que de fato ocorreu e se ocorreu, nosso jurídico vai tomar ciência e aguardar a apuração de tudo. Nós estaremos alertas, peço as pessoas, humildemente, que tenham a compreensão necessária, para que tomemos todas as medidas dentro da responsabilidade que cabe a cada um de nós, como sempre fizemos aqui no São Bernardo', esclarece o executivo. 'Antes do início do Campeonato Brasileiro, ainda mesmo sem estas denúncias do MP de Goiás, eu pedi ao Sindicato de Atletas de São Paulo que fizesse uma palestra sobre esse assunto, e essa palestra foi feita aqui no São Bernardo para os jogadores, porque a gente se preocupa sempre em dar informações aos nossos atletas', finalizou Andrino."

