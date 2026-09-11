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Futebol "Sentimento de estar em casa", diz Danielzinho em retorno ao Náutico Atacante foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (12) e pode estrear diante do Operário, pela Série B

“Sentimento de estar em casa”. Ao ser apresentado oficialmente nesta sexta-feira (12) como novo reforço do Náutico para a reta final da temporada 2026, o atacante Danielzinho não escondeu a alegria de retornar ao clube, após rápida passagem pelas divisões de base do Timbu.

“O sentimento é de felicidade, estar em casa. Voltar para o Náutico é motivo de muito orgulho. A gente sabe a grandeza do clube. Foi uma felicidade para mim e para minha família”, disse o jogador, natural de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O jogador de 25 anos acumula passagens por Ypiranga-RS, Central, Porto, Salgueiro e Vitória das Tabocas, clubes do futebol pernambucano, além de Rio Preto-SP, Penapolense-SP, São José-RS e Brusque-SC.

A estreia no Náutico foi adiada por conta de uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo, sofrida ainda enquanto jogava no Ypiranga. Recuperado do problema, o atleta está à disposição para entrar em campo na terça-feira (15), contra o Operário-PR, no Esportes da Sorte Aflitos.

“Já estou pronto. Tive uma fissura no metatarso e passei dois meses para me recuperar. Agora estou 100%. Estou ansioso para jogar nos Aflitos, junto com a torcida, que apoia o time nos 90 minutos. Quero chamar os torcedores para o estádio. Eles são importantes para nós. A gente vem de uma derrota e vamos buscar a vitória junto com eles”, declarou.

Saída

A rescisão contratual do lateral-esquerdo Léo Jance foi divulgada nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol. O jogador disputou apenas seis partidas pelo Náutico, sem gols ou assistências.

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