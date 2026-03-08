A- A+

Campeonato Pernambucano "Sentimento não é de terra arrasada", diz Bruno Becker, presidente do Náutico após derrota na final "A gente não pode banalizar o trabalho com base de um resultado adverso, ponderou o mandatário

O presidente do Náutico, Bruno Becker, se pronunciou na coletiva de imprensa com os treinadores alvirrubros Hélio e Guilherme dos Anjos, após a derrota do Timbu, neste domingo, nos seus domínios, contra o Sport, na final do Campeonato Pernambucano, por 0x3.



"Primeiro me dirigir à nossa torcida e pedir desculpas. O sentimento não poderia ser diferente, de frustração. A gente tem que lamentar. A gente tem que sentir a derrota, pelo trabalho que vem sendo feito, pelo trabalho desenvolvido. Mas, ao mesmo tempo, o sentimento não é de terra arrasada", ponderou Becker.

"O resultado em campo, por mais que ele seja ruim como foi, por mais que seja frustrante e por mais que esteja doendo como tem que doer, mas a gente não pode banalizar o trabalho com base de um resultado adverso", avaliou o gestor alvirrubro.

"Quero pedir desculpa, lamentar, mas também trazer o posicionamento que existe um trabalho, existe um projeto. A gente vai ter que corrigir o que eventualmente tiver que corrigir e a gente jpa vem fazendo isso, independente de resultado em ca,po. Estou aqui à disposição do professor Hélio e Guilherme", disse.

Veja também