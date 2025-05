A- A+

Futebol Sequência de lesões prejudica manutenção de base titular no Náutico Com problema no joelho, Luiz Paulo aumentou número de jogadores machucados no clube

Repetir a escalação do Náutico é um desafio que vai além de escolhas técnicas e táticas. Desde o início da temporada, o Timbu tem sofrido com uma sequência de lesões de atletas importantes - por vezes, com os mesmos nomes se machucando mais de uma vez. O caso mais recente foi o do lateral-esquerdo Luiz Paulo, que rompeu o ligamento cruzado anterior, além de lesão no ligamento colateral. O atleta precisará passar por cirurgia e o tempo estimado para sua recuperação é em torno de nove meses.

Luiz Paulo integra uma lista que já conta com outros jogadores no departamento médico. No começo do ano, o zagueiro Fágner Alemão teve uma lesão no ligamento cruzado anterior e só voltará a jogar no ano que vem.

Outros nomes como o lateral Arnaldo, os volantes Igor Pereira e Renato Alves, além do atacante Paulo Sérgio, também já desfalcaram o Náutico por algumas rodadas ao longo do ano.Recentemente, o Timbu também perdeu o atacante Vinícius por conta de uma lesão no menisco do joelho esquerdo.

Com tantas lesões, o técnico Hélio dos Anjos tem aproveitado para dar oportunidades para atletas da base. O atacante Thalissinho, por exemplo, foi titular diante do Confiança, marcando um dos gols da vitória por 2x0.

No meio, Dudu, de 16 anos, estreou no profissional. Já Vini, lateral-esquerdo de 18 anos, ficará como opção no banco de reservas após Luiz Paulo se machucar. Igor Fernandes deve assumir a titularidade.

Mudanças

Nos cinco jogos disputados na Série C, o Náutico teve apenas quatro jogos atuando em todos os duelos, começando no time titular: o goleiro Muriel, o zagueiro Carlinhos, o volante Auremir e o meia Patrick Allan. A equipe ainda não conseguiu repetir os mesmos 11 principais em duas partidas consecutivas.

