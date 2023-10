A- A+

Sport Sequência final da Série B rendeu apenas quatro pontos ao Sport no primeiro turno Dos próximos quatro jogos do Rubro-negro, três são contra equipes que brigam na parte superior da tabela

A derrota para o Ceará na última rodada frustrou os torcedores do Sport. Além de desperdiçar boa oportunidade de dar um novo passo rumo ao acesso, o Rubro-negro viu cair uma invencibilidade de oito jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Em coletiva depois da partida, o técnico Enderson Moreira chegou a lamentar o tropeço, mas evitou ficar lambendo as feridas. Isso porque o Leão terá uma sequência que lhe tirou pontos preciosos no primeiro turno.

Dos quatro jogos restantes do Sport na Segundona, três são contra adversários diretos na luta pelo acesso. O time dirigido por Enderson Moreira visita o Mirassol, nesta sexta-feira (3), recebe o Atlético-GO, na Ilha, e viaja para Salvador para encarar o Vitória. Além disso, fecha sua participação no campeonato contra o Sampaio Corrêa, no Recife. Destas equipes, apenas os maranhenses não brigam para subir de divisão.

No primeiro turno, aliás, o único resultado positivo do Sport neste recorte de partidas foi contra o Sampaio. No Castelão, em São Luís, bateu os donos da casa por 2x1. Diante dos demais oponentes, somou derrotas para Atlético-GO e Vitória, e ficou no empate sem gols com o Mirassol. Ou seja, de 12 pontos possíveis, somou apenas quatro. Um aproveitamento de 33,3%.

Atualmente, o Sport soma 59 pontos na tabela. Se repetir o desempenho do primeiro turno, fecharia a Série B com 63. Pontuação que segundo os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) não seria segura para o acesso.

O departamento matemático da UFMG acredita que com tal pontuação, uma equipe tem apenas 57% de probabilidade de chegar à Série A. Ainda de acordo com a universidade mineira, com 64 pontos, as chances de conquistar a vaga saltam para 87%. Com 65, 66 e 67 pontos, a possibilidade fica entre 98 e 99%, enquanto com 68 pontos, é certeza que um time ascenderá à elite do futebol nacional.

Vice-líder da Série B, o Sport está apenas dois pontos à frente do quinto colocado, hoje, Juventude. Em relação aos próximos adversários, soma cinco de vantagem para o Mirassol, que ocupa a 9ª posição, tem a mesma pontuação do Atlético-GO (3º), e tem seis pontos a menos que o líder Vitória. O Sampaio Corrêa, por sua vez, tem 36 pontos e briga para não cair para a Terceira Divisão.

