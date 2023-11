A- A+

Futebol Será que o Sport consegue? Apenas três clubes entraram no G4 da Série B na rodada final Avaí, CSA e Atlético-GO são as inspirações para os pernambucanos conseguir acesso à Série A. Nunca, porém, uma equipe pulou de oitavo para o grupo dos quatro melhores

Desde que a Série B do Campeonato Brasileiro adotou o modelo de pontos corridos, em 2006, apenas três clubes conseguiram vaga no G4 na rodada final. Cenário raro que pode servir de inspiração para o Sport. A história, contudo, mostra que ninguém esteve em situação tão delicada quanto a dos pernambucanos, que precisam vencer e depender de uma combinação de resultados para conseguir o acesso à Série A.

O primeiro caso foi em 2014. Na 37ª rodada, o Avaí era o sexto colocado, com 59 pontos. No jogo decisivo, os catarinenses venceram o Vasco por 1x0, na Ressacada. O acesso veio pelo fato de os dois clubes que estavam acima na tabela, casos de Boa Esporte e Atlético-GO, terem perdido os respectivos jogos para Icasa e Santa Cruz. O Leão encerrou a temporada em quarto.

Em 2018, o CSA começou a rodada final em quinto, mas terminou no G4 ao vencer o Juventude por 4x0, no Alfredo Jaconi, além de contar com o tropeço da Ponte Preta, que ficou no 0x0, com o Avaí, na Ressacada. Os alagoanos encerram a Segundona em

segundo.

No ano seguinte, a façanha foi do Atlético-GO. Com um detalhe: sem vencer. Bastou um empate na última rodada contra o Sport, em 0x0, no Antônio Accioly, para subir de divisão. Isso ocorreu por conta da derrota por 1x0 para o São Bento, no Independência, do então quarto colocado, o América-MG (que trocou de posição com os goianos e caiu para quinto).

Vale citar que, dessas equipes, nenhuma estava em situação tão complicada quanto a do Sport. O clube é o atual oitavo colocado da Série B 2023, com 60 pontos. Para terminar no G4, precisa torcer pelo tropeço de quatro das cinco equipes que estão acima na tabela e que também lutam para subir de divisão.

As exceções são Vitória, líder e campeão do torneio, com 72 pontos, e o Criciúma, segundo colocado, com 64. Os clubes que o Sport precisa secar são Juventude (3°, com 62) Vila Nova (4°, com 61), Atlético-GO (5°, com 61), Novorizontino (6°, com 60) e Mirassol (7°, com 60).

Somente um dos cinco pode vencer seus respectivos compromissos. Os gaúchos pegam o Ceará, no Presidente Vargas. Quanto aos goianos, o Tigre enfrenta o ABC, no Frasqueirão, enquanto o Dragão recebe o Guarani, no Antônio Accioly. Sobre os paulistas, o Novorizontino encara o Criciúma, no Jorge Ismael de Biasi. Já o Mirassol visita o Tombense, em Tombos. Todas as partidas serão sábado (25), às 17h.

