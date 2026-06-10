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Tênis

Serena pode não jogar quartas em Queen's após parceira Mboko abandonar em simples machucada

Serena foi ovacionada em seu retorno, aos 44 anos, mas fez questão de destacar a atuação da canadense como vital para que a parceria estreasse com vitória em sets diretos

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A tenista de 44 anos é mãe de duas e considerada umas das melhores atletas de todos os temposA tenista de 44 anos é mãe de duas e considerada umas das melhores atletas de todos os tempos - Foto: Adrian Dennis / AFP

Um dia após voltar em alto estilo às quadras, após quatro anos, a norte-americana Serena Williams corre risco de ter de abandonar o jogo das quartas de final do Torneio de Queen's, agendado para esta quinta-feira, após ver sua parceira, Victoria Mboko, deixar a quadra machucada em duelo de simples nesta quarta.

Serena foi ovacionada em seu retorno, aos 44 anos, mas fez questão de destacar a atuação da canadense como vital para que a parceria estreasse com vitória em sets diretos. Agora, ela aguarda para ver se a lesão no joelho de Mboko é grave.

Ao tentar buscar uma bola no fundo da quadra diante de Karolina Pliskova, a jovem de 19 anos abriu demais a perna, escorregou na grama e acabou sentindo dores no joelho. A canadense tapou o rosto com uma toalha, visivelmente chateada com o problema e chorando, enquanto recebia atendimento ainda na quadra.

No momento da lesão, Mboko perdia por 2/6 e 3/4. Além de participação em duplas parecer improvável, a canadense ainda se torna dúvida para o Grand Slam de Wimbledon, agendado para começar no fim do mês.

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Serena e Mboko enfrentariam nesta quinta a canadense Leylah Fernandez e a alemã Laura Siegemund. Caso a lesão seja grave, o ex-líder do ranking aguardará por uma novo convite, desta vez para jogar em Wimbledon, neste empolgante retorno às quadras.

Luisa Stefani bem nas duplas
Nesta quarta-feira, a brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski estrearam bem no Torneio de Queen's. A parceria é a cabeça de chave 2 e não teve trabalho diante da russa Liudmila Samsonova e a japonesa Miyu Kato, parciais de 6/3 e 6/2.

Nas quartas de final, nestA quinta-feira, elas desafiam as norte-americanas McCartney Kessler e Iva Jovic com favoritismo e grande chance de avançar às semifinais.

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