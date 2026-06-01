Serena Williams abandona aposentadoria e volta a jogar aos 44 anos em Londres: 'Animada'

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O tênis mundial está em festa. Uma das maiores vencedoras da modalidade em todos os tempos está de volta às quadras após pausa de quatro anos, no qual teve sua segunda filha, Adira, nascida em 2023. Olympia nasceu em 2017, enquanto ela ainda estava em atividade. Nesta segunda-feira, foi oficializado que a norte-americana Serena Williams, de 44 anos, estará na disputa de duplas de WTA 500 de Queen's, em Londres.



Serena é a nona tenista que volta à ativa após concretizar o sonho de ser mãe. Antes, Margaret Court, Evonne Goolagong Cawley, Lindsay Davenport, Kim Clijsters, Vitória Azarenka, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber e Naomi Osaka, ainda em atividade, retornaram após a gestação.



"O WTA Tour Driven by Mercedes-Benz comemora nesta segunda-feira a notícia de que Serena Williams retornará ao tênis profissional, quase quatro anos depois de se aposentar no US Open de 2022. A lenda do tênis americano, que estava a um mês de completar 41 anos quando se despediu, planeja retomar sua icônica carreira no HSBC Championships da próxima semana, um torneio WTA 500 realizado no Queen's Club, em Londres. Williams recebeu um convite para jogar duplas, e sua parceira será anunciada em breve", anunciou a WTA. A parceira deve ser a canadense Viktoria Mboko.





"O Queen's Club parece o lugar perfeito para começar este próximo capítulo. A grama me proporcionou alguns dos momentos mais significativos da minha carreira e estou animada para voltar a competir em um dos palcos mais icônicos do esporte", afirmou a tenista.



Serena Williams é a única jogadora vencedora do Golden Slam de Carreira (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open e o ouro olímpico). São impressionantes 73 títulos de simples, incluindo 23 troféus de Grand Slam conquistados de simples (mais 14 em duplas) em um período de 18 temporadas, recorde da Era Aberta. A tenista chegou ao topo do ranking com somente 20 anos e passou 319 semanas como número 1 do mundo.



"Serena é uma das maiores atletas de todos os tempos, com um legado que vai muito além das quadras", exaltou Valerie Camillo, presidente da WTA. "Seu retorno é uma expressão de sua paixão pela competição, e mal posso esperar para vê-la enfrentar uma nova geração de jogadoras de elite. Serena não é apenas uma grande campeã, é uma empresária de sucesso, uma defensora incansável de causas importantes e uma das mulheres mais icônicas do mundo. Estamos muito felizes em recebê-la de volta ao circuito da WTA neste momento tão empolgante para o tênis feminino", completou o dirigente.



"Serena elevou o jogo a outro patamar e é incrível para o esporte que ela esteja ultrapassando limites e retornando", disse Martina Navratilova, a jogadora mais velha a retornar ao topo do ranking da WTA após a aposentadoria, aos 43 anos e 10 meses. "Muitas das jogadoras mais jovens nunca tiveram a oportunidade de jogar contra ela. Algumas talvez nunca a tenham visto na televisão, então esta será uma experiência nova e emocionante."

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