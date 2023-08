A- A+

TENISTA Serena Williams anuncia a chegada de sua segunda filha em vídeo emocionante; assista Williams postou o clipe para seus 1,6 milhão de seguidores no TikTok, e estava acompanhada do companheiro e da filha mais velha, Olympia

Leia também

• Serena, Federer e mais: personalidades do esporte marcam presença no Met Gala

• Serena Williams e Alexis Ohanian descobrem gênero do segundo bebê com show de drones; vídeo

• Serena Williams dá à luz segunda filha

A ícone do tênis Serena Williams anunciou o nascimento de seu segundo filho com o marido Alexis Ohanian.



O casal compartilhou a notícia em um vídeo emocionante nas redes sociais. Williams postou o clipe para seus 1,6 milhão de seguidores no TikTok, e estava acompanhada do companheiro e da filha mais velha, Olympia.

No vídeo, a Williams é vista se sentando ao lado do marido e recebendo depois a companhia da filha. Ela, então, faz sinal de que lembrou-se de "algo", sai de cena e volta com o bebê.





Ohanian confirmou a notícia nas redes sociais, revelando o sexo e o nome da recém-nascida: Adira River Ohanian.

"Sou grato por informar que nossa casa está se unindo ao amor: uma menina recém-nascida feliz e saudável e uma mãe saudável. Sentindo-se grato. @serenawilliams você agora me deu outro presente incomparável".

Veja também

Sul-americano de vôlei Brasil vence Peru com facilidade e fatura título do Sul-Americano feminino de vôlei no Geraldão