Tênis Serena Williams diz que teria ido 'para a cadeia' se fosse pega no doping como Sinner Ex-tenista afirma que teria perdido títulos de Grand Slam, fosse ela a acusada, e lembrou caso semelhante de rival russa, punida com 15 meses de afastamento das quadras

Aposentada do circuito há pouco mais de uma temporada, aos 43 anos, Serena Williams é referência indiscutível do esporte, com uma lista de 73 títulos, 23 Grand Slams (no simples e em duplas, com a irmã Venus), três medalhas de ouro olímpicas e muitas outras conquistas que a tornaram a mulher tenista mais transcendental do século XXI.

Nesse contexto, a revista Time a elegeu como uma das pessoas mais influentes do mundo e realizou uma entrevista na qual a americana falou sobre tudo.

Serena era uma das poucas estrelas do tênis que ainda não haviam comentado o resultado positivo de doping de Jannik Sinner, o número 1 do mundo, que recebeu uma suspensão de três meses. A punição, que expira em 4 de maio, veio na esteira de um teste positivo para clostebol, um esteroide anabolizante, considerado uma contaminação acidental pela ATP.

"Já fui tão menosprezada que não quero menosprezar ninguém. O circuito masculino precisa dele [se Sinner]", iniciou Serena. "Mas, se eu tivesse feito isso, teria pegado 20 anos [de punição]. Sejamos honestos. Teriam me tirado os títulos do Grand Slam."

Ela enfatizou que, durante seu tempo como jogadora, era muito cuidadosa com a alimentação e que não tomava nada além de Advil (ibuprofeno), por medo de ingerir algo que pudesse causar problemas.

Um escândalo envolvendo drogas para melhorar o desempenho "teria me levado para a cadeia", destacou ela à Time.

"Você saberia disso mesmo se estivesse em outro multiverso", disse ela, rindo.

A mais nova das irmãs Williams também falou sobre uma situação semelhante vivida pela russa Maria Sharapova, que foi suspensa por 15 meses em 2016 por uma situação semelhante à de Sinner, embora os órgãos dirigentes do tênis também tenham entendido, à época, se tratar de sido um resultado positivo não intencional.

"De uma forma estranha e peculiar, não consegui deixar de pensar em Maria esse tempo todo. Não consigo deixar de me sentir mal por ela", comentou Serena.

Maria Sharapova se recusou a comentar o caso.

