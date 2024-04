Serginho retoma parceria com Bernardinho e será auxiliar na seleção masculina

A- A+

Juntos, o líbero Serginho e o técnico Bernardinho participaram de capítulos inesquecíveis da história do vôlei brasileiro. Foram quatro medalhas olímpicas (ouro em Atenas 2004 e Rio 2016, e prata em Pequim 2008 e Londres 2012) e dois títulos Mundiais (2002 e 2006), entre tantas outras conquistas. Agora, a parceria será retomada fora das quadras. A convite de Bernardinho e da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Serginho é o novo auxiliar da seleção masculina. Ele se apresenta no domingo (28), no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema.

“Antes mesmo de eu fazer o convite, ele já havia se colocado à disposição. Ter o Serginho novamente junto à seleção masculina trará um ganho técnico e de experiência. Ele realizou com maestria a função de líbero, e sabe o quanto é difícil atingir os objetivos. Será uma influência positiva, até psicológica, para o grupo”, explica Bernardinho.

Multicampeão por onde passou, Serginho se tornou exemplo de liderança, garra dentro de quadra e de qualidade técnica. “Recebi esse convite e estou voltando para ajudar de alguma forma. Seja contribuindo com o trabalho no treinamento do sistema defensivo ou para reforçar os valores que sempre tivemos na seleção brasileira, de trabalho, entrega, suor e dedicação. Todo aquele processo de merecimento. Espero contribuir com minha experiência”, diz Serginho.

“Bernardinho e Serginho são referências do vôlei no Brasil e no mundo. A seleção só tem a ganhar com os dois trabalhando juntos novamente. O Bernardo sugeriu o nome dele e a CBV concordou prontamente. Temos dois grandes desafios este ano, a Liga das Nações e os Jogos Olímpicos de Paris. Serginho e todos os demais integrantes da comissão técnica serão peças fundamentais na construção dessa trajetória”, diz Jorge Bichara, diretor técnico da CBV.

