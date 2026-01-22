Qui, 22 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta22/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Sérgio Oliveira comunica rescisão contratual com o Sport

Meia português deixou o Leão após marcar dois gols em 29 jogos

Reportar Erro
Sérgio Oliveira, jogador do SportSérgio Oliveira, jogador do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

Por meio das redes sociais, o meia Sérgio Oliveira comunicou a rescisão contratual com o Sport. O jogador português de 33 anos deixa o clube após 29 jogos disputados e dois gols marcados.

“Hoje encerro a minha passagem pelo Sport. Infelizmente, não tive outra escolha senão rescindir o contrato e seguir meu caminho. Sempre respeitei esta instituição, os meus colegas, os profissionais do clube, a torcida e agradeço a todos os que estiveram comigo. Desejo o melhor ao clube no futuro”, publicou o jogador. 

A saída do atleta acontece em meio ao processo de reformulação do Sport para 2026. Outros nomes do elenco também optaram por rescindir com o clube, como o meia Lucas Lima e os atacantes Romarinho e Matheusinho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Sérgio Oliveira (@sergioliveira27)

Leia também

• Presidente do Sport recebe visita de Branquinho na Ilha do Retiro

• Romarinho aciona o Sport na Justiça e pede rescisão contratual

• "Precisamos resgatar os atletas", diz Roger sobre remanescentes de 2025 no Sport

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter