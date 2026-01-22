Sérgio Oliveira comunica rescisão contratual com o Sport

A- A+

Por meio das redes sociais, o meia Sérgio Oliveira comunicou a rescisão contratual com o Sport. O jogador português de 33 anos deixa o clube após 29 jogos disputados e dois gols marcados.

“Hoje encerro a minha passagem pelo Sport. Infelizmente, não tive outra escolha senão rescindir o contrato e seguir meu caminho. Sempre respeitei esta instituição, os meus colegas, os profissionais do clube, a torcida e agradeço a todos os que estiveram comigo. Desejo o melhor ao clube no futuro”, publicou o jogador.

A saída do atleta acontece em meio ao processo de reformulação do Sport para 2026. Outros nomes do elenco também optaram por rescindir com o clube, como o meia Lucas Lima e os atacantes Romarinho e Matheusinho.

