Sérgio Oliveira comunica rescisão contratual com o Sport
Meia português deixou o Leão após marcar dois gols em 29 jogos
Por meio das redes sociais, o meia Sérgio Oliveira comunicou a rescisão contratual com o Sport. O jogador português de 33 anos deixa o clube após 29 jogos disputados e dois gols marcados.
“Hoje encerro a minha passagem pelo Sport. Infelizmente, não tive outra escolha senão rescindir o contrato e seguir meu caminho. Sempre respeitei esta instituição, os meus colegas, os profissionais do clube, a torcida e agradeço a todos os que estiveram comigo. Desejo o melhor ao clube no futuro”, publicou o jogador.
A saída do atleta acontece em meio ao processo de reformulação do Sport para 2026. Outros nomes do elenco também optaram por rescindir com o clube, como o meia Lucas Lima e os atacantes Romarinho e Matheusinho.
