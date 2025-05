Suspenso, Sérgio Oliveira desfalca Sport em visita ao Mirassol

A- A+

Em reta final de preparação para encarar o Mirassol, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport terá uma baixa considerável para o confronto. O volante Sérgio Oliveira recebeu o terceiro amarelo, contra o Internacional, e está fora da partida.

Titular diante do Colorado, Sérgio Oliveira foi um dos destaques do Sport enquanto esteve em campo. No segundo tempo, acabou dando o lugar para Du Queiroz. Além do seu substituto na última partida, Rivera e Fabricio Domínguez são outros que brigam pelo espaço na cabeça de área.

Após ficar no empate com o Internacional, o Sport vai buscar sua primeira vitória na Série A neste domingo (1º). Na ocasião, o Rubro-negro vai visitar o Mirassol, às 11h, pela 11ª rodada, no Maião.

Os paulistas ocupam o 9º lugar, com 14 pontos, enquanto os pernambucanos estão afundados na lanterna, com três.

Veja também