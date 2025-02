Sérgio Oliveira explica vinda para o Sport e vê queda na Copa do Brasil como "fracasso"

A- A+

Um dos principais reforços do Sport para a temporada, o português Sérgio Oliveira foi apresentado de forma oficial na tarde desta sexta-feira (28). Em entrevista coletiva concedida no CT rubro-negro, o camisa 27 afirmou que a presença do técnico Pepa no comando leonino e o carinho recebido tiveram "peso" para sua vinda para o Recife.

"É um treinador que me conhece há bastante tempo. Enfrentei ele várias vezes em Portugal, quando eu jogava pelo Porto. Joguei com atletas brasileiros e todos me deram boas referências do Sport. Sabia que era um clube com torcedores fervorosos, tive a sorte de jogar em clubes com a exigência que eu acho que um atleta deve viver", falou o volante.

"Não era minha ideia vir para o Brasil, não vou mentir. Mas o que é certo é que ao longo da minha carreira eu fui percebendo que ser celebrado não é o mesmo que ser suportado. Aqui eu senti que seria celebrado, sinto isso desde o primeiro dia e foi muito por isso que escolhi o Sport. Venho para acrescentar, para ajudar e para viver os problemas do Sport, as alegrias, viver de corpo e alma o que o clube pode dar nesta temporada", enfatizou.

Apesar de falar pela primeira vez como jogador rubro-negro nesta sexta, Sérgio Oliveira estreou pelo clube na última terça-feira. Após entrar na segunda etapa contra o Operário-MT, em Cuiabá, pela Copa do Brasil, o jogador converteu sua cobrança na eliminação nos pênaltis para os mato-grossenses.

Para Sérgio, a queda precoce na Copa do Brasil foi um fracasso da equipe. No entanto, o jogador acredita que o elenco tem capacidade de dar a volta por cima, no intuito de entregar melhores resultados ao longo do ano.

"Perder na Copa (do Brasil) foi, obviamente, um fracasso nosso. Tínhamos a obrigação de passar, mas o que é passado é passado, não podemos fazer nada. O que podemos fazer é o que temos feito. Estamos treinando dando 200%, com todos querendo contribuir", salientou.

"No pouco tempo que estou aqui, vejo um elenco, uma comissão técnica e diretoria bastante unidos. Resta aos torcedores se unirem a nós. No futebol de hoje em dia já é difícil jogar contra, imagina se tivermos nossos torcedores contra? Os verdadeiros rubro-negros vão estar de coração e alma conosco, e nós vamos entregar os resultados para eles", completou.

A primeira chance do Sport dar uma resposta ao torcedor será neste final de semana. No domingo (2), às 16h, o Rubro-negro recebe o Decisão, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final do Pernambucano. Quem avançar, encara o Santa Cruz na semifinal da competição.

