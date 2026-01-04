Sergio Pérez, piloto que retorna à F-1 em 2026, manifesta solidariedade ao povo venezuelano

A- A+

O piloto mexicano Sergio Pérez, que volta à Fórmula 1 em 2026 com a estreante Cadillac, manifestou neste domingo solidariedade ao povo venezuelano após a operação dos Estados Unidos que resultou na invasão do território daquele país e prisão de Nicolás Maduro na madrugada de sábado. "Irmãos e irmãs venezuelanos, envio um abraço caloroso e sincero. Vocês são um exemplo de que a fé nunca se perde!! Minhas orações estão com todos vocês!! Venezuela livre", afirmou Pérez nas redes sociais



Após a operação militar, as Forças Armadas da Venezuela pediram para a população do país "retomar suas atividades" com normalidade depois da deposição e da captura do ditador Maduro. "Chamo o povo da Venezuela a retomar suas atividades econômicas, trabalhistas, de todo tipo, educativas, nos próximos dias e a pátria deve encaminhar-se sobre seu trilho constitucional", afirmou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, em pronunciamento na TV.



Caracas, capital venezuelana, estava excepcionalmente tranquila neste domingo, com a circulação de poucos veículos. Lojas de conveniência, postos de gasolina e outros estabelecimentos comerciais estavam em sua maioria fechados.





Equipe americana, a Cadillac fará sua estreia na F-1 em 2026. Sergio Pérez, cuja última escuderia foi a Red Bull em 2024, formará a dupla de pilotos com o finlandês Valtteri Bottas, que também esteve fora da categoria na temporada passada. Aos 35 anos, Perez estreou na F-1 em 2011 e teve passagens por Sauber, McLaren, Force India, Racing Point e Red Bull. O mexicano acumula 6 vitórias na F-1.



A temporada 2026 da Fórmula 1 começa no dia 26 de janeiro, com testes em Barcelona. As equipes farão sessões de pré-temporada no Bahrein, de 11 a 13 e de 18 a 20 de fevereiro. O primeiro dos 24 GPs da temporada será no Circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália, de 6 a 8 de março.

