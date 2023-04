Sergio Pérez (Red Bull) vence corrida sprint do GP do Azerbaijão

A- A+

Sergio Pérez (Red Bull) venceu neste sábado (29) a primeira corrida sprint da temporada de Fórmula 1, disputada pelas ruas de Baku, no Azerbaijão, palco da 4ª etapa do ano.

O mexicano terminou à frente do piloto que conquistou a pole position, Charles Leclerc (Ferrari), e seu companheiro de Red Bull Max Verstappen, que está na liderança do Mundial de Fórmula 1, antes do tradicional Grande Prêmio, que será disputado no domingo (30).

O Grande Prêmio do Azerbaijão estará presente no calendário da Fórmula 1 por mais três anos, até 2026, anunciou neste sábado a promotora da competição, no âmbito da disputa do GP neste fim de semana pelas ruas da capital Baku.

Há mais de cinco anos que a Fórmula 1 chegou à capital azeri, cujo circuito mistura velocidade (mais de 350 km/h numa reta de 2 quilômetros) e condução pelas artérias do centro histórico.

"É um circuito incrível que sempre oferece muito espetáculo e já sediou algumas das corridas mais emocionantes da história recente", disse o CEO da F1, Stefano Domenicali, citado em um comunicado.

A incerteza costuma ser a tônica deste GP que já teve seis vencedores diferentes nas seis corridas disputadas.

Nesta que é a 7ª edição do GP, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) vai largar da pole position no domingo às 8h00 (horário de Brasília).

Neste sábado Sergio Pérez (Red Bull) venceu a primeira corrida sprint da temporada.

