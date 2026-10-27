Sérgio Ramalho representa Pernambuco nos playoffs da Nascar Brasil
Estreia acontece neste domingo (01), no Autódromo Internacional de Chapecó
O pernambucano Sérgio Ramalho disputará a fase de playoffs da Nascar Brasil, o anúncio foi realizado nesta terça-feira (27), pela equipe Team RC.
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Ramalho passou quase a temporada inteira fazendo a função de coach de Gustavo Bandeira, mas dessa vez voltará a ficar atrás do volante. A estreia no cockpit será já neste domingo (01), no novo circuito oval de Chapecó, em Santa Catarina.
Há um pouco mais de um mês, Ramalho fez dupla ao lado de Cacá Bueno em etapa endurance da Stock Car. Já uma longa carreira e experiência em diversas categorias, o pernambucano coleciona títulos de expressão na GT Sprint Race em 2022, além do bicampeonato da Endurance da Porsche Cup Brasil (2022 e 2025).
A programação da Nascar Brasil começa com treinos já na sexta-feira (30), seguindo pelo sábado (31) com o segundo treino livre. O classificatório acontece no domingo (01), além da realização de três corridas ao longo do dia.
Copa Truck
Outro pernambucano que estará presente na inauguração em Chapecó, mas em outra categoria, será Beto Monteiro na Copa Truck. O tetracampeão entre os caminhões está em décimo na atual temporada e busca subir na classificação nas últimas duas etapas, com Brasília encerrando o calendário em no final do mês de novembro.