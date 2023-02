Sergio Ramos anuncia aposentadoria da seleção espanhola

A- A+

O zagueiro Sergio Ramos anunciou nesta quinta-feira (23), em um comunicado, sua aposentadoria da seleção espanhola, com a qual disputou 180 jogos, revelando que o atual técnico da equipe, Luis De la Fuente, o informou que não contará com ele.

"Chegou a hora, a hora de dizer adeus à seleção, nossa querida e emocionante 'Roja'. Na manhã de hoje, recebi uma ligação do atual treinador, que me comunicou que não conta e não vai contar comigo, independentemente do nível que puder mostrar ou de como minha carreira esportiva vai continuar", afirmou Ramos, atualmente no Paris Saint-Germain, no início de um texto que divulgou em suas redes sociais.

O zagueiro, que completa 37 anos em março, viveu a etapa mais gloriosa da história da seleção da Espanha, fazendo parte dos elencos que conquistaram a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa em 2008 e 2012.

Além disso, ele é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da 'Roja', com 23 gols marcados.

Ramos estreou na seleção espanhola em 2005, na vitória por 3 a 0 sobre a China em um amistoso, sob o comando de Luis Aragonés. Seu último jogo com a equipe foi em março de 2021, contra o Kosovo, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, convocado por Luis Enrique.

Luis De la Fuente assumiu a Espanha no final do ano passado, depois da eliminação nas oitavas de final do Mundial do Catar para o Marrocos.

Ramos esperava fazer parte da nova etapa com De la Fuente e não escondeu sua decepção em seu comunicado.

"Com muito pesar, é o fim que esperava que fosse durar mais e que terminaria com um melhor sabor na boca, à altura de todos os êxitos que conseguimos com a nossa 'Roja'. Humildemente, creio que essa trajetória merecia terminar com uma decisão pessoal ou porque meu rendimento não estivesse à altura do que a nossa seleção merece, mas não por uma questão de idade ou outras razões que, sem tê-las ouvido, senti", explicou o zagueiro.

