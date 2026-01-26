A- A+

FUTEBOL Sergio Ramos avança para comprar o Sevilla e negociações entram em fase final Ex-zagueiro garante exclusividade nas diligências e inicia análise das finanças do clube

O ex-zagueiro Sergio Ramos assinou uma carta de intenções com alguns dos principais acionistas do Sevilla, garantindo exclusividade por alguns meses como candidato à compra do clube. A informação foi divulgada pela Cadena SER.

O espanhol, natural de Camas, entrou agora na fase decisiva das negociações, após semanas de conversas preliminares. Ao lado de Martín Ink, sócio e rosto público do fundo Five Eleven Capital, Ramos busca adquirir uma participação majoritária no clube que manda seus jogos no Ramón Sánchez-Pizjuán.





Com a assinatura da carta, tem início um novo processo de due diligence, com foco especial na situação financeira do Sevilla, sobretudo no volume de sua dívida. Trata-se do mesmo procedimento que, anteriormente, afastou um fundo americano disposto a pagar cerca de 500 milhões de euros, após tomar conhecimento da real condição das contas do clube.

De acordo com as informações, a proposta liderada por Ramos gira em torno de 450 milhões de euros, condicionada a um encaminhamento claro para a resolução do passivo financeiro. A etapa atual é considerada crucial para definir se a operação avançará para uma oferta formal.

