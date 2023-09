Sergio Ramos tem casa invadida na Espanha

A- A+

O jogador espanhol Sergio Ramos teve sua casa invadida e saqueada, na Espanha, por ladrões enquanto estava em serviço na Liga dos Campeões. Segundo o The Sun, os ladrões "aterrorizaram" os quatro filhos pequenos do ex-astro do Real Madrid durante a invasão

Ramos jogou no empate de 1x1 do Sevilla com o Lens na última quarta-feira (20). Enquanto isso, uma gangue de ladrões teria invadido sua casa na Andaluzia durante a partida, após contornar o sistema de alarme.

Ainda de acordo com a reportagem do jornal inglês, os bandidos aterrorizaram os filhos de Ramos, com idades entre três e oito anos, e as duas babás que cuidavam deles, mas os deixaram ilesos.

No entanto, a mídia local informou que os bandidos fugiram com relógios luxuosos, jóias, roupas de grife e dinheiro. A esposa de Ramos, a atriz e jornalista Pilar Rubio, estava ausente devido a compromissos de trabalho. A família havia se mudado recentemente para a luxuosa propriedade rural La Alegria, em Bollullos de la Mitacion, perto de Sevilha.

O zagueiro de 37 anos regressou ao Sevilla, clube da sua cidade natal, transferido do Paris Saint-Germain. O craque atraiu o interesse do Manchester United, Aston Villa e da opulenta Liga Saudita, contudo, decidiu voltar ao seu clube de formação.

A polícia local abriu um inquérito, mas nenhuma prisão foi realizada até o momento.



