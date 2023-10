A- A+

Velhos amigos Sergio Ramos reencontra Real Madrid no Campeonato Espanhol; Confira os jogos da rodada da La Liga Em jogo de estreia, o novo técnico do Sevilla, Diego Alonso, quer vencer e tirar a equipe da má fase, enquanto os merengues querem os três pontos para se manterem no topo da tabela

O Real Madrid visita no próximo sábado (21) o Sevilla, em duelo que marcará o reencontro com o zagueiro Sergio Ramos, agora encarregado de parar seus ex-companheiros pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

Ramos vai enfrentar o time merengue pela primeira vez desde que deixou o clube da capital espanhola há duas temporadas rumo ao Paris Saint-Germain.

Mas esta não será a primeira vez que o experiente zagueiro enfrentará o Real Madrid. Ele fez sua primeira visita ao Santiago Bernabéu em dezembro de 2004, ainda em sua primeira passagem pelo Sevilla.

No final daquela temporada, ele se transferiu para o Real Madrid em uma saída polêmica que causou a insatisfação dos torcedores sevillistas, que não perdiam a oportunidade de vaiá-lo sempre que ia ao estádio Sánchez Pizjuán com a camisa merengue.

Novo técnico do Sevilla



O jogo também marcará a estreia do técnico uruguaio Diego Alonso no comando do Sevilla, depois da demissão de José Luis Mendilibar.

Alonso chega com a missão levar a equipe de volta ao caminho das vitórias, após três jogos oficiais sem vencer, antes do duelo com o Arsenal na semana que vem, pela Liga dos Campeões.

O Real Madrid, que na terça-feira visita o Braga na Champions, busca contra o Sevilla três pontos para se manter na liderança do campeonato, antes do clássico com o Barcelona no dia 28 de outubro.

Por sua vez, o time catalão recebe no domingo o Athletic Bilbao confiante na vitória para não se distanciar da liderança.

O Barça, que está três pontos atrás do Real Madrid, chega para o confronto com o Athletic com o departamento médico lotado, sem poder contar com Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Jules Koundé, Pedri e Alejandro Balde, entre outros.

O jovem Lamine Yamal, também com problemas físicos tem chances de jogar no domingo para ajudar a equipe a buscar três pontos importantes, antes do duelo de quarta-feira contra o Shakhtar Donetsk, pela Champions.

Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

(16h00) Osasuna - Granada

Sábado:

(09h00) Real Sociedad - Mallorca

(11h15) Getafe - Betis

(13h30) Sevilla - Real Madrid

(16h00) Celta Vigo - Atlético de Madrid

Domingo:

(09h00) Las Palmas - Rayo Vallecano

(11h15) Girona - Almería

(13h30) Villarreal - Alavés

(16h00) Barcelona - Athletic Bilbao

Segunda-feira:

(16h00) Valencia - Cádiz

