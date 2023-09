Sergio Ramos retorna ao Sevilla, seu primeiro clube na carreira: "Era uma dívida"

A- A+

Com grande expectativa, o zagueiro Sergio Ramos chegou à capital sevilhana na manhã desta segunda-feira (4) para formalizar seu retorno ao Sevilla. Aos 37 anos, Ramos partiu de Madrid em um voo privado e foi recebido por Víctor Orta, diretor esportivo do clube, no terminal executivo do aeroporto de San Pablo.

Logo após ter pousado, o jogador mencionou em entrevista à mídia espanhola uma “dívida com o meu avô, com o meu pai, com o Sevilla e com o Puerta”. Antonio Puerta é um ídolo do clube que morreu em 2007, após sofrer um mal súbito em campo.

Após 18 anos desde sua partida para o Real Madrid, o espanhol, que teve uma breve passagem pelo PSG, optou pelo retorno ao Sevilla, priorizando o time que o revelou no futebol. De acordo com a imprensa especializada, o jogador recusou propostas do Galatasaray, da Turquia, de alguns clubes dos Estados Unidos e da liga emergente da Arábia Saudita. A informação foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano.

A mídia espanhola relatou que Sergio Ramos concordou em diminuir seu salário para oficializar sua volta ao Sevilla. Enquanto estava no PSG, o defensor recebia 11 milhões de euros (R$ 58 milhões), um valor que não condizia com a situação financeira atual do clube espanhol.

A apresentação oficial de Sergio Ramos como novo reforço do Sevilla está programada para a próxima terça-feira (05). O jogador estava sem clube desde que deixou o PSG no final da última temporada e agora terá a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões da UEFA pelo time que o formou.

Nas próximas horas, ele passará pelos exames médicos de praxe e assinará um contrato de uma temporada com a equipe da La Liga. Em seguida, sob o comando de seu novo treinador, José Luis Mendilibar, Ramos começará sua jornada no clube.

"Animado, sim, é um dia especial, voltar para casa sempre é. Agora temos que fazer os testes. Estou esperando por isso há alguns meses, mas feliz por voltar e ingressar o mais rápido possível. Teremos tempo para fazer a coletiva de imprensa e a apresentação Desejando voltar para casa, não adiantava ir a outro lugar sem passar por aqui, devia ao meu pai, ao meu avô, ao Sevilla e à Puerta, muitas coisas que significaram muito e acho que estava na hora”, disse Sérgio à mídia espanhola assim que pousou.



