saúde Sergio Rico: médicos começam a retirar sedação e se dizem que há sinais de esperança Goleiro do PSG sofreu traumatismo cranioencefálico no dia 28 de maio após cair do cavalo

Segundo goleiro do Paris Saint-Germin, Sergio Rico, internado "em estado grave" após um acidente com um cavalo no domingo passado, dia 28 de maio, será submetido a novos exames médicos, informou uma fonte médica à AFP nesta terça-feira (6).

Os médicos "estão retirando progressivamente a sedação para ver como ele reage" e vão submetê-lo a uma nova ecografia, explicou esta fonte esta terça-feira. "Há sinais de esperança, mas é preciso ser cauteloso", disse ele.

Hospitalizado, Rico, de 29 anos, está sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Virgen del Rocío, em Sevilha. Ele caiu de um cavalo enquanto participava de uma romaria de Pentecostes, em El Rocío, na Espanha. O goleiro do PSG foi atingido entre a cabeça e o pescoço pelo animal, após a queda, e sofreu traumatismo cranioencefálico.

O jogador recebeu inúmeras homenagens, inclusive do público do Parc des Princes, na última rodada do Campeonato Francês, que entoou seu nome durante a derrota do PSG para o Clermont, no sábado — jogo que marcou a despedida de Lionel Messi do clube parisiense.

"Tenho certeza que ele ficará muito orgulhoso de seu time, do carinho de seus companheiros e torcedores que não pararam de gritar seu nome do começo ao fim do jogo", disse sua esposa Alba Silva no Instagram no domingo, acrescentando que "continuamos a lutar juntos para vencer esta batalha".

