Sergipe x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

O Santa Cruz tem a sua primeira final das seis que levam até o acesso. Neste domingo (03), o Tricolor viaja até Aracaju para visitar o Sergipe, no jogo de ida da 2ª fase da Série D.

Com a bola rolando a partir das 17h, na Arena Batistão, o time do Arruda vive a expectativa de contar com o apoio da ‘invasão coral’. A torcida pernambucana já esgotou os ingressos dias antes do confronto.

O Santa foi dono de umas das melhores campanhas durante o primeiro turno da fase de grupos, mas viu o desempenho cair na segunda metade. A Cobra Coral se classificou como vice-líder no Grupo A3. Por outro lado, o Sergipe fez uma campanha irregular, mas o suficiente para passar como terceiro no Grupo A4.

Mas tudo o que foi vivenciado até aqui fica para trás. Agora começa uma nova competição, em que seis jogos podem definir o acesso. Segundo Marcelo Cabo, treinador tricolor, o momento não permite “olhar para o retrovisor”.

Marcelo Cabo prega muita atenção daqui para frente na Série D - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

“Muda o formato e o perfil da competição, agora a gente passa a jogar uma copa, chegamos fortes e muito bem preparados em todos os aspectos. Sabemos que não será fácil enfrentar a equipe do Sergipe, que chegou com méritos, mas estamos prontos para buscar essa classificação”, disse.

Equilíbrio

Fazendo o primeiro jogo fora de casa, o comandante coral afirmou que preza muito pelo equilíbrio para trazer o confronto para decidir na Arena de Pernambuco. Compreender os momentos do jogo será importante, disse Cabo.

“A gente terá uma equipe equilibrada, respeitando todas as fases do jogo. A palavra de ordem nesse mata-mata é equilíbrio. Seremos propositivos com a bola, buscando o gol, mas na fase defensiva seremos sólidos e com marcação acirrada”.

Equipe

O Santa Cruz fez duas contrações especialmente para esse momento e ambas sendo no ataque: centroavante Ariel Nahuelpán e o ponta Adailson. Contudo, Marcelo Cabo não poderá contar com a primeira opção, que não viajou com a delegação.



Chegando para ocupar uma lacuna no elenco, Ariel veio como o nome para fazer a função de centroavante de referência, deixando a grande área ‘mais pesada’, assim como disse o treinador. Essa opção permite Thiago Galhardo atuar como um meia-atacante.



Mas ainda não será dessa vez que o torcedor verá essa dupla em campo. O argentino segue tentando aprimorar a forma física e só deve jogar no confronto de volta.



Ariel Nahuelpán, centroavante do Santa Cruz, não estará como opção ofensiva para Marcelo Cabo - Técnico: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Assim, cabo deve fazer o ‘feijão com arroz’, com Willian Jr. ou João Pedro fazendo a função de camisa 10. No extremo oposto, o jovem Rokenedy deve de fato assumir a titularidade no gol. William Alves e Matheus Vinícius ainda brigam por um lugar na zaga.

Gipão

Os donos da casa possuem diversos nomes conhecidos do futebol pernambucano e da própria torcida tricolor. Para citar alguns, o técnico Dico Wooley, ex-Retrô, conta com nomes como o de Pedro Maykon, último artilheiro do Pernambucano, bem como Júnior Sergipano e Guedes, zagueiros revelados no Tricolor.



Ficha técnica - Sergipe x Santa Cruz

Santa Cruz: Rokenedy; Yuri Ferraz, Eurico, Matheus Vinícius (William Alves) e Nathan; Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e Willian Jr. (João Pedro); Geovany, Thiaguinho e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Sergipe: Alan Alves; Caio Ferraz; Mateus Henrique, Júnior Sergipano e Renilson; Yan Oliveira, Tinga e Wesley Viana (Pedro Maycon); Felipe Pará, Reny Max (Jefferson Victor) e Sacramento. Técnico: Dico Wooley.



Data: 03/08

Horário: 17h

Local: Arena Batistão (Aracaju-SE)

Árbitro: Marcio dos Santos (AL)

Assistentes: Esdras Mariano e Fernanda Félix (ambos AL)

Transmissão: TV Metrópoles

Veja também