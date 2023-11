"Seria uma honra", diz Marcelo Cabo sobre possibilidade de treinar o Náutico

A- A+

No processo de reconstrução do departamento de futebol para a temporada 2024, o Náutico já iniciou contatos para fechar com um treinador. Um dos nomes procurados pelo grupo vencedor das eleições presidenciais do último domingo (12), que tem Bruno Becker como mandatário do Executivo, foi o de Marcelo Cabo.

“Não houve contato oficial. Antes da eleição, houve uma sondagem se haveria interesse em assumir o Náutico. Falei que seria uma honra e, caso a chapa ganhasse, estaria aberto para uma conversa”, afirmou o treinador.

“Estou livre no mercado, mas venho com trabalhos nas Séries A e B, além de um recente na C. Moro em Maceió, então já estou perto e bem aberto para conversar com uma equipe do tamanho do Náutico. Estamos em um momento de fim de temporada, de transição de um ano para outro. Ficaria muito feliz em dirigir uma equipe em Pernambuco. Já fui feliz no Nordeste, com trabalhos no CRB e CSA, em Alagoas”, completou.

Marcelo Cabo, de 56 anos, tem diversos trabalhos no futebol brasileiro. Além de treinar a dupla de Alagoas, o profissional já comandou equipes como Vasco, Figueirense, Guarani, Vila Nova, Atlético-GO, Chapecoense, Goiás e Remo.

No CSA, Cabo foi campeão alagoano em 2018 e 2019. No CRB, faturou os estaduais de 2020 e 2022. No Atlético-GO, o treinador faturou o Goiano de 2020 e a Série B de 2016.

Veja também

Mundial Sub-17 Brasil busca recuperação no Mundial Sub-17 contra Nova Caledônia; veja onde assistir