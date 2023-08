Serie A confirma chegada de Lukaku à Roma por empréstimo

A- A+

O atacante belga Romelu Lukaku já é jogador da Roma, cedido por empréstimo pelo Chelsea, publicou a Serie A italiana em seu site nesta quarta-feira (30).

Os moldes do negócio ainda não foram divulgados e a Roma ainda não oficializou a contratação.

Segunda a imprensa italiana, o Chelsea irá receber entre 5,8 milhões de euros (R$ 30,8 milhões na cotação atual) a 7 milhões de euros (R$ 37 milhões) na operação.

As negociações entre os clubes, conduzidas em Londres diretamente pelo proprietário e presidente da Roma, o americano Dan Friedkin, se estenderam especialmente pela questão do salário de jogador, que aceitou uma redução e vai receber 7,5 milhões de euros (R$ 39,8 milhões) por ano.

Lukaku, de 30 anos, retorna assim ao futebol italiano, onde atuou na temporada passada com a camisa da Inter de Milão (43 jogos e 21 gols), clube que já tinha defendido entre 2019 e 2021.

Sua chegada à Roma, esperada há vários dias, gerou uma onda de empolgação entre os torcedores do clube 'giallorosso', que apostam em uma dupla de ataque formada pelo belga e o argentino Paulo Dybala na luta pelo 'Scudetto'.

Os 'tifosi', no entanto, terão que esperar pela estreia de Lukaku, que deve acontecer somente após as datas Fifa do início de setembro.

O atacante ainda precisa recuperar a forma física e ganhar ritmo, já que não entra em campo desde meados de julho, pela seleção da Bélgica, e não participou da pré-temporada do Chelsea por estar fora dos planos do técnico Mauricio Pochettino.

