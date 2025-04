A- A+

Sport Com baixas no início da Série A, planejamento do Sport não surte efeito: "precisamos nos adaptar" Com aval da diretoria, Pepa rodou o elenco no primeiro trimestre, no intuito de prevenir lesões

Com o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport não escondeu que trataria a competição como prioridade em 2025. Diante do foco, com o respaldo da direção, o técnico Pepa optou por adotar ao rodízio de jogadores no primeiro trimestre, com o objetivo de desenvolver o físico dos atletas e a prevenção de lesões. Tendo em vista o cenário atual, o efeito surtido não foi o planejado.

O Sport entrou em campo 26 vezes na temporada. Seja por opção do treinador ou por desfalques, o clube sequer repetiu a formação de uma partida para a outra até o momento. No jogo contra o RB Bragantino, por exemplo, a comissão técnica teve que lidar com sete baixas por lesões: Antônio Carlos, Rafael Thyere, Dalbert, Igor Cariús, Sérgio Oliveira, Pablo e Gonçalo Paciência.

Procurado pela Folha de Pernambuco, o vice-presidente de futebol do clube, Guilherme Falcão, evitou comentar a parte científica das baixas recorrentes. Contudo, garantiu que "sob ponto de vista de gestão, estamos monitorando e cobrando" o departamento médico.

Dos sete atletas fora do último compromisso, quatro já tiveram que enfrentar dois tipos de lesões neste ano. Dalbert (lesão no músculo adutor do quadril esquerdo e na panturrilha direita); Igor Cariús (região lombar e posterior da coxa esquerda); Gonçalo Paciência (desconforto muscular na coxa direita e lesão muscular no quadril direito); e Pablo (desconforto no joelho direito e adutor da coxa esquerda).

Com a quantidade de atletas fora de combate, Guilherme Falcão acredita que as ausêncais atrapalham o desempenho do time. Porém, na visão do dirigente, é necessário que o clube consiga se adaptar às adversidades para subir de produção.

"O futebol por muitas vezes não é uma ciência exata. É claro que os desfalques pesam por termos tido a infelicidade de perder jogadores da mesma posição. Mas confiamos em todos do elenco, que já demonstraram performance e irão demonstrar novamente", pontuou.

"Precisamos encontrar o ajuste em que, independente das peças, o time consiga performar. Em campeonato longo, é normal termos desfalques. Precisamos nos adaptar a isso", finalizou o vice de futebol.

Entre os jogadores entregues ao DM, dois devem reforçar o time no próximo compromisso do Brasileiro. Conforme foi antecipado pelo ge e apurado pela reportagem, o meio-campista Sérgio Oliveira e o atacante Gonçalo Paciência viajam com a delegação para São Paulo, onde o Sport encara o Corinthians, neste sábado (19), às 16h, pela quinta rodada. O Rubro-negro é o lanterna da competição com apenas um ponto.

Veja também