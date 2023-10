Série A2 do Campeonato Pernambucano tem início neste sábado (30) e Arruda vai receber 20 jogos

A- A+

A Série A2 do Campeonato Pernambucano de 2023 tem início a partir deste sábado (30) com doze equipes na disputa pelo acesso à primeira divisão Estadual de 2024. Os 66 jogos da competição serão realizados até o mês de novembro com pelo menos 20 partidas no Arruda.

O formato da disputa será os pontos corridos. Os doze participantes estão juntos no grupo A e todos se enfrentam em jogos de ida. Ao final da última rodada, a equipe que somar mais pontos será o grande campeão. O primeiro lugar é justamente o único time que vai subir de divisão, enquanto os três últimos colocados serão rebaixados para a Série A3.

Os times que estão na disputa da Série A2 são: 1º de Maio, Afogados da Ingazeira, Atlético-PE, Atlético Torres, Centro Limoeirense, Decisão, Ferroviário do Cabo, Flamengo de Arcoverde, Íbis, Jaguar, Vera Cruz e Vitória.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) vai transmitir alguns jogos do torneio de forma gratuita em seu canal oficial no Youtube. Na primeira rodada, as partidas vão ser Íbis x Jaguar, neste sábado (30), e Vera Cruz x Torres, no domingo (1°). Ambos os jogos são às 15h.

Rebaixado na Série A1 deste ano, o Afogados da Ingazeira busca retornar à primeira divisão de forma imediata. "O time está montado, é uma equipe que a gente supõe que seja boa para voltarmos à elite do Pernambucano. Tem apenas uma vaga e doze pretendentes, mas vamos lutar para chegar", disse o presidente da Coruja, João Nogueira.

O mandatário, que assumiu o Afogados no final do mês de maio, foi enfático quando questionado sobre a briga pela permanência na Série A2, uma vez que três equipes são rebaixadas. "Rebaixamento a gente nem sonha com isso", afirmou. O time do sertão pernambucano será comandado pelo treinador Pedro Manta.

Outro participante de peso na Série A2 é o Vera Cruz. O Galo é tetracampeão (2006, 2009, 2014 e 2020) da competição e precisa de mais um título para retornar à elite. A última participação da equipe na primeira divisão foi no ano de 2022.

Sob o comando do técnico Luiz Carlos Mendes, o Vera Cruz está se preparando no Centro de Treinamento do Retrô. "Conhecemos bem a competição e sabemos da dificuldade. Vamos em busca do pentacampeonato e não podemos pensar de outra forma", relatou o presidente Fernando Nogueira.

Arruda principal palco do torneio

Com o Santa Cruz sem atividades no futebol desde a eliminação na primeira fase da Série D, a FPF acertou um acordo com a Cobra Coral para receber jogos das equipes com dificuldades para ter o mando de campo. Serão os casos de Íbis, Vera Cruz, Vitória e Atlético Torres.

O calendário completo da Série A2 ainda não foi detalhado, porém, ao menos 20 partidas, vão acontecer no Arruda. A primeira rodada, por exemplo, terá dois jogos: Íbis x Jaguar (sábado) e Vera Cruz x Atlético Torres (domingo).

O estádio do Santa Cruz vai receber dois jogos no mesmo dia em algumas rodadas. No dia 15 de outubro, o Arruda será palco de Vera Cruz x Íbis, às 10h, e Torres x Ferroviário, às 15h. Isso também vai se repetir no dia 18 de outubro com Vera Cruz x 1º de Maio se enfrentando às 10h e Vitória e Torres, às 15h.

A primeira rodada acontece no sábado e domingo deste final de semana. Confira os confrontos:

Sábado (30/09)

Íbis x Jaguar (15h)

Estádio: Arruda.

1° de Maio x Flamengo de Arcoverde (15h)

Estádio: Paulo Coelho.

Atlético-PE x Vitória (15h)

Estádio: José Vareda.

Domingo (01/10)

Vera Cruz x Atlético Torres (15h)

Estádio: Arruda.

Centro Limoeirense x Decisão (15h)

Estádio: José Vareda.

Afogados da Ingazeira x Ferroviário do Cabo (16h)

Estádio: Vianão.



