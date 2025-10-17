A- A+

Futebol Pernambucano Série A2 do Pernambucano chega à última rodada com definições de semifinalistas Grupo A tem quatro times brigando por duas vagas

A Série A2 do Campeonato Pernambuco chega na última rodada da primeira fase, neste sábado (18), ainda com indefinições. Enquanto o Grupo B já tem tudo assegurado com América e Centro Limoeirense na semifinal; no Grupo A, quatro clubes seguem brigando por apenas duas vagas.

Grupo A

Porto, Vitória, Caruaru City e o Águia chegam com chances de classificação no Grupo A. Todos os jogos acontecem às 15h.

Atual líder da chave, o Porto tem 11 pontos, mas assistirá tudo de fora, já que é único time que já realizou todos os oito jogos. Contudo, o Gavião do Agreste não tem nada garantido.

O vice-líder Vitória, com dez pontos, enfrenta o já eliminado Ypiranga, em Santa Cruz do Capibaribe. A equipe de Vitória de Santo Antão precisa apenas de um triunfo simples para garantir vaga na fase eliminatória.

Por outro lado, o duelo entre Caruaru e Águia, terceiro e quarto colocados, no Antônio Inácio, será o único confronto direto da rodada.

A situação mais complicada será da equipe de Cumaru, que além de precisar vencer sua partida, conta com um resultado adverso do Vitória no Limeirão. Ao Leopardo, uma vitória simples já será o suficiente.

Grupo B

Na outra chave não existirá qualquer surpresa. Já com América e Centro Limoeirense como líderes, a rodada servirá apenas para cumprir tabela.

Já na sexta-feira (17), os lanternas Vera Cruz e Ipojuca se enfrentam no Ademir Cunha. Belo Jardim e Centro duelam apenas no domingo, no Mendonção. Ambos os jogos acontecem às 15h.

Equipe de melhor campanha geral, o América folga na rodada. O Mequinha é o único clube que não perdeu até aqui na competição, são sete vitórias e um empate.

Sistema

Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à semifinal. O sistema é simples: 1º do Grupo A enfrenta o 2º do Grupo B enquanto o 1º do Grupo B enfrenta o 2º do Grupo A.

Os times que vão compor a finalíssima serão definidos em jogos só de ida. Os líderes da fase anterior terão o mando de campo.

A grande final também será disputada em jogo único, em campo neutro, que ainda será definido pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE). Apenas o campeão sobe à Série A1.



