Futebol Pernambucano Série A2 do Pernambucano: Arena de Pernambuco recebe semifinais em jogo único Ingressos serão trocados a partir da entrega de 1kg de alimento não perecível

A Série A2 do Pernambucano está chegando aos seus momentos mais decisivos. A Arena de Pernambuco recebe os dois jogos da semifinal, duelos que estarão sendo definidos em jogo único. Em caso de empates, as vagas serão definidas nos pênaltis.

No sábado (25), Vitória e Centro Limoeirense decidem quem será o primeiro finalista da divisão de acesso.

Por sua vez, o adversário será conhecido apenas no domingo (26), quando duelam América e Caruaru City. Ambos jogos acontecem às 15h.

Vitória x Centro

O confronto entre Vitória e Centro reúne duas equipes que tiveram vidas diferentes na fase de grupos. Enquanto o Vitória conseguiu a classificação apenas na última rodada, apesar da liderança, o Centro Limoeirense teve uma vida mais sossegada, conseguindo avançar com uma rodada de antecedência.

O time de Vitória de Santo Antão teve uma campanha equilibrada, terminando a primeira fase com o saldo de gols positivo (9 GP e 6 GC) e apenas uma derrota.

Já o Centro Limoeirense, apesar da classificação, apresentou algumas dificuldades, principalmente defensiva, avançando com o saldo negativo de quatro gols (GP 9 e 13 GC).

América x Caruaru

O duelo entre América e Caruaru City tem um favorito muito claro. Único time invicto até aqui, o Mequinha chega com uma campanha de sete vitórias e um empate, além de 25 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Já o Caruaru City chegou à semifinal após uma classificação emocionante na última rodada. O Leopardo somou 13 pontos em 8 jogos com 8 gols marcados e 7 sofridos.

A partida também terá um esperado duelo de artilheiros. O América tem como destaque no elenco o atacante Renato Henrique, o camisa 10 marcou oito gols na primeira fase. Por outro lado, o Caruaru tem o experiente artilheiro Leandro Costa com quatro gols marcados.

Acesso ao estádio

Realizado na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, o acesso para as partidas serão feitos pelos Portões M e O. Os ingressos para o jogo será a partir da entrega de 1kg de alimento não perecível, que será doado à Casa do Pão, instituição de assistência à população em situação de rua e pessoas em vulnerabilidade social, ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife.

