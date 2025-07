A- A+

Futebol Pernambucano Série A2 do Pernambucano tem equipes definidas Competição está prevista para começar no dia 30 de agosto

A edição da Série A2 do Campeonato Pernambuco de 2025 está cada vez mais perto de começar. Nesta sexta-feira (04), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) anunciou a lista dos dez clubes que estarão na briga pela vaga na elite do futebol local.

A competição está prevista para ter início no dia 30 de agosto. O clube que conquistar o título da competição também terá vaga na elite do futebol estadual no ano que vem.

Confira os dez times participantes: Águia, América, Belo Jardim, Caruaru City, Centro Limoeirense, Ipojuca, Porto, Vera Cruz, Vitória e Ypiranga.

Em abril, a FPF aprovou a alteração no regulamento do Campeonato Pernambucano da Série A2. Os dez clubes serão divididos em dois grupos de cinco cada. Na fase inicial, partidas de ida e volta contra os adversários do mesmo grupo, e na sequência, semifinal e final, sendo realizadas em duelo eliminatório.

