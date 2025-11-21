A- A+

Futebol Série B: confira o que está em jogo na rodada final Título, três vagas na Série A e uma para escapar da Série C ainda estão em disputa na rodada final da competição

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025 terá emoções em todos os extremos da tabela. No domingo, nove jogos mexem na disputa por título, acesso à Série A e rebaixamento à Série C. A Folha de Pernambuco explica os cenários em bloco.







Título



Uma coisa é certa: o título da Série B ficará no Paraná. Coritiba e Athletico disputam a taça na rodada final. O Coxa, no topo, com 65 pontos, precisa apenas de um empate diante do Amazonas, no estádio Carlos Zamith. O Furacão, com 62, tem de vencer o América-MG, na Ligga Arena, e torcer por uma derrota do rival para ser campeão.



No G4, apenas o Coritiba garantiu o acesso. As outras três vagas serão disputadas entre Athletico, Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo. O Furacão, por exemplo, precisa apenas de um empate para subir.



Criciúma (3º) e Goiás (4º), ambos com 61 pontos, também dependem apenas de si. Os catarinenses visitam o Cuiabá, na Arena Pantanal. Os goianos pegam o Remo (6º, com 59 pontos), no Mangueirão.



Por falar nos paraenses, o acesso pode acontecer em caso de vitória contra o Goiás, somado ao tropeço do Criciúma ou da Chapecoense (5º, com 59). A Chape recebe o Atlético-GO, na Arena Condá. O clube de Chapecó também pode subir, mas precisa secar um dos três times do G4 que ainda não garantiram o acesso.



Queda



Paysandu, Volta Redonda e Amazonas já estão rebaixados à Série C. O último a cair sairá do trio formado por Ferroviária (17º, com 40 pontos), Botafogo-SP (16º, com 41) e Athletic (15º, com 41).



Athletic e Botafogo-SP dependem apenas de si. Os mineiros pegam o já rebaixado Paysandu, na Arena Sicredi. O time de Ribeirão Preto encara o Avaí, na Arena Nicnet. Se não ganharem, basta secar a Ferroviária, que pega o Operário-PR, no Germano Kruger.



Em 2026, a Série B já tem assegurada a presença do Sport, rebaixado antecipadamente, além do quarteto formado por Ponte Preta, Londrina, São Bernardo e Náutico, que deixaram a Série C deste ano após subirem de divisão.

Além disso, alguns clubes da Série B estão na zona do “nem podem subir, tampouco cair”. São eles Novorizontino, CRB, Avaí, Atlético-GO, Cuiabá, América-MG, Vila Nova e Operário-PR.

Em 2026, a Série B vai começar mais cedo, no dia 21 de março, seguindo até 28 de novembro. O formato permanece o mesmo, com 20 clubes disputando turno e returno nos pontos corridos, totalizando 38 rodadas. Os quatro melhores sobem de divisão e os quatro piores são rebaixados.

