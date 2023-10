A- A+

SÉRIE B Série B: Juventude e Guarani tropeçam, mas Sport perde vice-liderança provisoriamente na tabela Adversários diretos do Leão no G4, ambas equipes emparataram seus jogos

Adversários diretos do Sport na briga pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, tanto o Juventude, quanto o Guarani entraram em campo neste sábado (7), em partidas válidas pela 31ª rodada do torneio, com chances de ultrapassar o Leão na tabela. No fim, o Juzão empatou sua partida contra o Tombense em 1 a 1, o Bugre fez o mesmo placar diante do Vila Nova.

Com os resultados, apenas o Juventude chegou a 54 pontos e à vice-liderança, ultrapassando provisioramente o Rubro-negro, que caiu para a terceira posição. Com o tropeço, o Bugre segue em quarto, também com 54 pontos.

O Sport terá a chance de defender a segunda posição da Série B ao entrar em campo nesta segunda-feira (9), contra a Ponte Preta, na Ilha do Retiro, às 20h. O Leão chega como para o jogo como favorito, já que vem de cinco partidas sem derrotas e pelo fato de que a Macaca está na 16ª colocação, apenas uma à frente da zona de rebaixamento.

Juventude alcança o Tombense no fim

O Juventude entrou em campo neste sábado para enfrentar o Tombense, fora de casa. A equipe começou a partida como favorita clara, já que ocupava, no momento, a tecreira posição, enquanto o Carcará amargava a 18ª colocação. Com a bola rolando, no entanto, isso não se confirmou.

O Tombense abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, com gol de José Fernando. O Juventude só consegiu empatar a partida aos 43 da segunda etapa, quando a estrela de Matheus Vargas, ex-Sport, brilhou e, com um gol salvador, garantiu o ponto para o Juzão.

O próximo compromisso do Juventude será diante do próprio Sport, no dia 16 de outubro, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, em confronto direto pelas primeiras posições da tabela.

No apagar das luzes, Guarani garante o ponto

O roteiro do duelo entre Juventude e Tombense se repetiu para o Guarani, que enfrentou o Vila Nova como favorito e precisou suar bastante para sair com um ponto. O Bugre saiu atrás do placar ainda no primeiro tempo, quando viu Juan Coelho balançar as redes, aos 35 minutos. O empate só viria aos 50 da segunda etapa, com gol salvador de Pablo Tomáz.

Com o resultado, o Guarani segue na quarta posição, com 54 pontos, atrás de Sport e Juventude, com a mesma pontuação, e do Vitória, que segue na liderança com 58. O Bugre volta a entrar em campo no dia 18 de outubro, justamente com o líder, fora de casa, a partir das 18h.



