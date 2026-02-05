A- A+

Série B Série B muda formato e terá mata-mata para definir acessos Apenas os dois primeiros colocados garantem vaga direta para a Série A do Brasileirão

Após 20 anos mantendo o regulamento que premiava os quatro melhores colocados nas 38 rodadas com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, a Série B adotará um novo modelo de disputa na fase final. A partir de agora, apenas os dois primeiros sobem de divisão diretamente. As outras duas vagas restantes serão definidas em confrontos eliminatórias envolvendo o terceiro contra o sexto e o quarto perante o quinto. Além disso, não haverá paralisação do torneio durante a Copa do Mundo - pausa que seguirá normalmente na Série A.

A mudança foi anunciada nesta quinta-feira (5), em reunião do Conselho Técnico realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Neste ano, Náutico e Sport são os representantes de Pernambuco na competição. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal UOL e confirmada pela Folha de Pernambuco.



Posicionamentos

Em nota, o Sport se posicionou sobre a mudança. "Apesar da posição contrária, o clube respeita a decisão tomada pela maioria dos participantes do Conselho Técnico da CBF. O Sport também se posicionou contra a não paralisação da competição durante o período da Copa do Mundo, reforçando a legitimidade do debate e da participação dos clubes no processo decisório", publicou.

O Náutico também ressaltou que optou pela permanência do modelo antigo e da manutenção da paralisação do Mundial - decisões que não foram acatadas pela maioria dos votantes. O Timbu ainda ressaltou que votou na proposta de playoffs do terceiro após ser derrotado em posição pela manutenção do acesso pelo G4 - a outra opção era ter jogos eliminatórias apenas entre o quarto e o quinto.

"O clube reafirma seu compromisso com o diálogo institucional, a transparência e o respeito às decisões tomadas de forma democrática nas instâncias competentes, e ingressará na competição plenamente focado na busca de seus objetivos esportivos", publicou o Náutico.

As datas das partidas de mata-mata já foram definidas pela entidade que comanda o futebol nacional: 21 e 28 de novembro, encerrando a temporada da Série B.

