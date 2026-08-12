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FUTEBOL Série B: Ponte Preta terá apenas 17 jogadores à disposição para o jogo contra o Náutico Macaca não vence há 15 partidas e vive problemas dentro e fora dos gramados

Adversária do Náutico na sexta-feira (14), no Moisés Lucarelli, pela Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta, lanterna do torneio, com nove pontos, só terá 17 jogadores à disposição para o duelo.

A Ponte acumula problemas por suspensão, lesão e pela impossibilidade de inscrever novos atletas por causa de três transfer ban, sendo um na Comissão Nacional de Resoluções de Disputa (CNRD) e dois na Fifa.

Expulso na derrota para o Ceará, o lateral-direito Júlio desfalca o time, assim como o zagueiro Lucas Cunha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-esquerdo Kevyson e o zagueiro Palacios deixaram o jogo passado com problemas físicos e também não devem atuar.

O polivalente Danilo Barcelos, que vinha atuando de zagueiro/volante, está fora por conta de dores na coxa. O atacante Jonathan Cafu segue em recuperação de problemas musculares e não será relacionado, assim como o zagueiro Márcio Silva, afastado por insatisfação por conta de atrasos salariais.

SAF

Em meio ao cenário conturbado, a Ponte Preta também trabalha para acelerar o processo da mudança no modelo de gestão para a Sociedade Anônima de Futebol (SAF). O clube recebeu uma proposta que prevê investimento de até R$ 1 bilhão, dividido entre futebol, infraestrutura e pagamento de dívidas.

Para ser oficializado, o projeto terá de passar pelo Conselho Deliberativo e pelos associados. O tema será discutido novamente no dia 24 de agosto, em assembleia geral extraordinária.

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