Sex, 10 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Série B: Sport x Avaí será mantido no sábado (11)

Confronto é válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026

Reportar Erro
Ilha do Retiro, estádio do SportIlha do Retiro, estádio do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a manutenção da partida entre Sport e Avaí, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026, para o sábado (11), às 18h. 

Entenda

Na sexta-feira, o Avaí procurou a CBF pedindo a remarcação da partida. Os catarinenses alegaram problemas na logística para deixar Chapecó, na quinta-feira pela manhã, um dia depois de ter atuado contra a Chapecoense no local, pela Copa Sul-Sudeste. O voo que a delegação pegaria para Guarulhos, em São Paulo, atrasou, fazendo com que o elenco não conseguisse embarcar na conexão ao Recife. 

Sem novo voo disponível, o plantel teve que se deslocar para um hotel, em São Paulo. Na manhã da sexta, o grupo treinou no CT do Corinthians, antes de embarcar rumo à capital pernambucana no período da tarde. Apesar das dificuldades, a CBF negou o pedido do clube de Santa Catarina. 

Leia também

• Apresentado oficialmente, atacante Perotti elogia a torcida do Sport: "faz diferença"

• Por questões logísticas, Avaí pede adiamento de jogo com Sport válido pela Série B

• Sport x Avaí: ingressos à venda para jogo deste sábado (11) na Ilha do Retiro

Reportar Erro

Veja também

Newsletter