Série B: Sport x Avaí será mantido no sábado (11)

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a manutenção da partida entre Sport e Avaí, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026, para o sábado (11), às 18h.

Entenda

Na sexta-feira, o Avaí procurou a CBF pedindo a remarcação da partida. Os catarinenses alegaram problemas na logística para deixar Chapecó, na quinta-feira pela manhã, um dia depois de ter atuado contra a Chapecoense no local, pela Copa Sul-Sudeste. O voo que a delegação pegaria para Guarulhos, em São Paulo, atrasou, fazendo com que o elenco não conseguisse embarcar na conexão ao Recife.

Sem novo voo disponível, o plantel teve que se deslocar para um hotel, em São Paulo. Na manhã da sexta, o grupo treinou no CT do Corinthians, antes de embarcar rumo à capital pernambucana no período da tarde. Apesar das dificuldades, a CBF negou o pedido do clube de Santa Catarina.

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